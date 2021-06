Coronavirus: Hasta 1.200 sanitarios de Córdoba se han contagiado durante la pandemia

Desde el principio han estado en la primera línea de batalla y, durante meses, recibieron de forma más que merecida el reconocimiento anónimo de la ciudadanía ante su loable labor. Pero los aplausos a las ocho de la tarde, luego olvidados, no resultaron ser una coraza impenetrable ante el virus SARS-CoV-2, que ha golpeado con fuerza al colectivo sanitario de Córdoba. De hecho, en los poco más de 15 meses que van ya de pandemia, 1.200 trabajadores de la sanidad pública cordobesa han caídos enfermos por covid-19, a los que hay que sumar otros casi 1.500 que han estado en aislamiento con síntomas o por haber sido contacto estrecho de un positivo.

Estas cifras han sido extraídas de un informe del sindicato UGT a partir de datos facilitados por la Subdirección Técnica Asesora de la Gestión de la Información del Sistema Andaluz de Salud, y a los que ha tenido acceso este diario. De ellas se deduce que más del 10% del total de profesionales del SAS en Córdoba ha pasado el covid, porcentaje que crece hasta algo más del 13% atendiendo a aquellos que han tenido que guardar cuarentena por alguna vinculación con el coronavirus.

Para hablar con exactitud, desde que en marzo de 2020 irrumpiera la pandemia en la provincia 1.482 profesionales sanitarios han tenido que estar en aislamiento preventivo. Esto supone un 13,38% del total de la plantilla, lo que se traduce en el porcentaje provincial más bajo de toda Andalucía, donde la media se sitúa en 21,34% empujado sobre todo por el 29,33% de Cádiz, el 25,04% de Sevilla, el 22,67% de Málaga y el 21,97% de Jaén; el resto se sitúan todos por debajo del 20%, con Huelva (19,26%), Almería (16,64%) y Granada (13,63%) también por delante de la provincia cordobesa.

Mucho más próximo a ese promedio andaluz está Córdoba mirando exclusivamente a los infectados, pues los 1.200 positivos registrados entre el personal sanitario público suponen el 10,84%, a apenas unas décimas del porcentaje de la comunidad autónoma (11,07%) y el tercero más alto de la región, solo por detrás de Granada (16,95%) y Jaén (11,97%). Estos números hay que decir que no incluyen el ámbito privado, ya que el SAS aporta a los representantes sindicales los datos de sus centros. El nivel de afectación en el resto de provincias es el siguiente: Cádiz (10,68%), Málaga (9,87%) y Almería (9,86%), Sevilla (9,77%) y Huelva, a la cola con apenas el 7,95%.

Con fecha 28 de mayo, fecha en la que se cerró este balance, había 24 personas de baja, bien sea por contagio (9), en aislamiento preventivo (14) o por ser trabajadores sensibles (1), de los que 18 formaban parte del Hospital Reina Sofía, por cuatro del Área Sanitaria Sur y uno tanto de la Norte como del Guadalquivir. Mirando solo a los positivos, Málaga marca el ritmo con 52 infecciones activas por las 42 de Sevilla y los 39 de Granada, mientras que Córdoba está a la cola con esas nueve que solo iguala Almería.

Con todo, haciendo un análisis más profundo de las cifras del acumulado, hay un dato que llama con fuerza la atención: el covid-19 ha afectado a un mayor número de mujeres de que hombres: 890 casos en el género femenino y 310 en el masculino. Esto, que supone un 74,1% del total, frente al 25,8 de los hombres, se debe principalmente a la cada vez mayor presencia femenina en el ámbito sanitario, pues en proporción con las plantillas las diferencias son mínimas: las mujeres son un 11,16% y los hombres, un 10,01%.

Del mismo modo, entre los centros hospitalarios, el Reina Sofía suma más de la mitad (55,1%) de todos los sanitarios contagiados de coronavirus durante la pandemia en Córdoba, al acumular 662 de 1.200. El resto se repartieron entre Área de Gestión Sanitaria Sur (308), que comprende el Infanta Margarita de Cabra, el Hospital de Montilla y el HARE de Puente Genil; el Distrito Guadalquivir, que incluye el Castilla del Pino (94), el Área Norte, con el Hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco (89), el Distrito Córdoba o Sur (42) y el Centro de Transfusión de Tejidos y Células de Córdoba (5).

Diferenciados por su puestos de trabajo, el informe de UGT permite extraer que prácticamente un tercio de los profesionales contagiados desde el inicio de la pandemia son diplomados sanitarios (393). En menor medida ha incidido el covid-19 en el personal de gestión y servicios (261 casos), en los técnicos medios (229) y en los licenciados sanitarios (174). Le siguen los enfermeros internos residentes (55) y los técnicos superiores (42).

Por otro lado, el mencionado informe recoge también las actuaciones específicas de prevención y protección frente al virus SARS-CoV-2 llevadas a cabo por los centros hospitalarios en beneficio del personal especialmente sensible y de las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia natural. En este sentido, se ha priorizado en ambos supuestos la realización del teletrabajo “siempre que fuera compatible con la actividad laboral”, así como la adaptación del puesto de trabajo o bien la reubicación en otro lugar, aplicando los Procedimientos 15 y el 30 del Sistema de Gestión de PRL del SAS.

En último caso, cuando las dos primeras opciones no podían llevarse a efecto, o no garantizaban la adecuada protección del personal, en el caso de trabajadoras embarazadas se ha gestionado la suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, y en el caso del trabajador especialmente sensible se ha tramitado la incapacidad temporal.

Respecto a los trabajadores especialmente sensibles en el ámbito sanitario cordobés, hay que precisar que, como consecuencia del virus, 80 profesionales han teletrabajado, 592 han adaptado o reubicado su puesto de trabajo y a 62 se les ha tramitado la incapacidad temporal. En cuanto a las embarazadas, 18 sanitarias han teletrabajado, 164 han adaptado o reubicado su puesto de trabajo y 173 han visto suspendido su contrato por riesgo durante la gestación.