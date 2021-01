El coronavirus provoca la pérdida de casi 900.000 turistas en Córdoba durante el año 2020

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado la Encuesta de ocupación hotelera relativa a diciembre de 2020, lo que permite hacer un balance anual del turismo en el año del coronavirus. Los datos, como cabría esperar, son desoladores, tanto que la pérdida para la provincia Córdoba en esta materia se traduce en casi 900.000 turistas en el año covid.

El año 2020 no empezó del todo mal en materia turística, pero en marzo, con la llegada de la pandemia, todo se torció. La evidencia del desplome se ve a primera vista, sin necesidad si quiera de mirar cifras. Hay meses (cuatro en la capital y tres a nivel provincial) donde ni siquiera hay datos, los relativos al primer estado de alarma, los del confinamiento total.

En Córdoba capital no se obtuvieron datos (porque no se podía, porque no había turistas) en marzo, abril, mayo y junio y a nivel provincial se produjo lo mismo, solo que en junio sí se empezó a contabilizar. Resulta cuanto menos llamativo ver esas casillas vacías, teniendo en cuenta, además, que se corresponden con los mejores meses para el turismo cordobés.

El confinamiento, el cierre de fronteras (a cualquier nivel), las restricciones y el miedo fueron el cóctel perfecto para que Córdoba (y toda España, casi que todo el mundo) se desplomara en uno de sus campos más significativos, el que sostiene gran parte de su economía.

Las cifras puras y duras hablan de 871.670 turistas menos en el año 2020 (año covid) que en el ejercicio anterior. La provincia recibió durante 2020 a 344.050 viajeros alojados en hoteles, en 2019 esa cifra superó los 1,2 millones. La caída, por no llamarle desplome, fue de casi un 72%.

El leve aumento de la estancia media (pasó de 1,69 a 1,79) hizo que el descenso en las pernoctaciones fuera un poco más bajo, de un 71%. En este caso, el INE contabilizó 604.822 noches de hotel en la provincia el año pasado, cuando en 2019 fueron más de dos millones.

La capital y el turista extranjero

En Córdoba capital la caída de viajeros fue incluso superior que a nivel provincial. Según el INE, de más de un 73%. En los ocho meses de los que se disponen datos (enero y febrero y de julio a diciembre) la ciudad recibió en sus hoteles a 259.028 visitantes, 711.957 menos que en 2019, cuando la cifra llegó a los 970.985.

La pérdida se observó tanto en el turista español como en el extranjero, pero el descenso registrado en los segundos fue muchísimo más alto. En este caso, de esos 259.999 turistas que visitaron Córdoba capital en 2020, apenas 74.535 eran de fuera de España. La caída de este visitante fue de más de un 83%, mientras que la del turista nacional no llegó al 36%.

En 2019, el peso del turista extranjero con respecto al total de visitas estaba casi igualado con el del nacional. Según los cálculos que se extraen del INE, los extranjeros suponían más del 46% del total de turistas. Pues bien, ese peso en el año covid se redujo un 38% y los visitantes de fuera de España apenas llegaron al 30% del total de visitas.

Por otro lado, y dado que la estancia media en la capital se mantuvo prácticamente inalterable entre 2019 y 2020, las pernoctaciones descendieron al mismo nivel que las visitas, un 73%. Los hoteles de la capital, que en 2019 consiguieron acumular más de 1,6 millones de pernoctaciones, en 2020 no sumaron ni 445.000.

Número de hoteles y personal empleado

Todos estos datos se han traducido en una realidad innegable: la pérdida de puestos de empleo y el cierre de hoteles. En la capital, el sector ya alertó de que habían echado el cierre prácticamente la mitad de los hoteles, mientras que a nivel provincial el turismo rural y de naturaleza amortiguó las pérdidas.

Según el INE, a diciembre de 2020 había en Córdoba capital 39 hoteles, cuando un año antes, en diciembre de 2019, había 85. En la provincia se contabilizaron a finales del año pasado 119 establecimientos hoteleros, 12 meses antes la cifra rozaba los 200.

En cuanto al personal empleado en esos hoteles, pasó de 952 trabajadores en hoteles en diciembre de 2019 a 300 en diciembre de 2020, esto en la capital. En la provincia el total de trabajadores empleados en hoteles a finales de año era de 478, cuando en diciembre de 2019 rozaban los 1.400.