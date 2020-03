Coronavirus en Córdoba: Vecinos de Las Moreras denuncian que la situación del barrio se ha agravado "de manera brutal"

La Asociación Vecinal La Voz, del barrio de Las Moreras de Córdoba capital, ha denunciado que la situación del barrio se ha visto agravada "de manera brutal" como consecuencia de la incidencia de la crisis del coronavirus. Desde la asociación han lanzado un mensaje de auxilio dirigido al alcalde, José María Bellido, al que han recordado que esta zona está "abandonada y maltratada por las administraciones públicas". Esa situación, ha insistido el colectivo, "conduce a un gran deterioro social de todos los vecinos y vecinas" y la misma "se ha agravado de manera brutal con el estado de alarma".

Entre las denuncias señaladas por La Voz, han reclamado el paso de los operarios de Sadeco con el plan de desinfección que llevan a cabo en la ciudad. "Aún estamos esperando que Sadeco entre en este barrio con su famoso plan de desinfección, como cualquier otro barrio de Córdoba", han reclamado.

También se han preguntado "dónde está la Junta de Andalucía" y la empresa pública de vivienda AVRA "para atajar el problema de las viviendas". "Cuando el estado de alarma obliga a todos a quedarse en casa, las instituciones deberían reconocer que hay viviendas en malas condiciones, aguas fecales, cocheras inundadas", ha apuntado la asociación, que ha asegurado que "así es mucho más difícil respetar el confinamiento".

Desde el colectivo han informado además de que han recibido numerosas llamadas "desesperadas" de los vecinos desde que se decretó el estado de alarma ya que se están viviendo "situaciones dramáticas". "Los más pobres que vivimos el día a día en la barriada no tenemos nada y nadie nos ayuda, somos los grandes olvidados de la sociedad cordobesa, el día a día en la barriada con el confinamiento es una doble condena ya que los vecinos nos hacen llegar que no tienen nada, no saben a quién acudir. Hay familias sin recursos básicos y padres en total estado de desesperación", han lamentado.

Falta de mantenimiento

La asociación de vecinos también ha apuntado que "salta a la vista la falta de renovación y mantenimiento del mobiliario e infraestructuras urbanas". Además, han criticado que "estamos abandonados por servicios sociales pues se producen cortes de luz de agua, el reparto de comida a las familias vulnerables es deficitario y las prometidas ayudas de emergencia aún no se notan".

"Aquí hay hambre y miseria y poca ayuda, la situación es límite. Esta asociación hace este llamamiento porque no podemos más, necesitamos ayuda real ya, no más promesas, ni ahora, ni cuando acabe la cuarentena", han reclamado.