Coronavirus: Córdoba arranca 2022 con la ocupación de camas UCI en riesgo alto

Córdoba arranca 2022 en situación de riesgo alto de alerta en el semáforo covid aprobado a finales del mes de noviembre por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas con el objetivo de establecer un marco de actuación común para controlar la pandemia. La provincia terminó 2021 con los cinco indicadores de transmisión en riesgo muy alto, mientras que de los cuatro apartados de capacidad asistencial, tres los mantiene en el nivel medio y uno, en alto. Y es precisamente este último, que hace referencia a la ocupación de camas UCI, uno de los que más preocupa, dado que la presión asistencial ha pasado a ser el factor clave -si es que antes no lo era- en esta sexta ola marcada por la variante ómicrom.

La nueva mutación del virus se ha mostrado ya más infecciosa, pero también menos grave. Si a eso se le suma la influencia de la exitosa campaña de vacunación, el reflejo directo es que los hospitales, por regla general en España y de manera más particular en Andalucía y especialmente Córdoba, soportan una menor carga de pacientes en esta ola que en las anteriores. Pero con alguna salvedad muy importante: la presión asistencial empieza a estar en números que invitan a estar alerta sin que el pico de los contagios provocados por ómicrom haya llegado; las hospitalizaciones se reflejan con un par de semanas o tres de retraso sobre los positivos, y la Atención Primaria, convertida en primer filtro de control, está totalmente desbordada.

Datos no precisamente halagüeños cuando Córdoba ya está en riesgo medio-alto en cuanto a la capacidad asistencial. Los últimos registros facilitados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía el pasado viernes, 31 de diciembre -la siguiente actualización llegará este lunes 3 de enero-, anotan un total de 129 personas ingresadas en los hospitales de la provincia, de los que 27 están en la Unidad de Cuidados Intensivos por su delicado estado de salud. Los números están muy lejos de los de otras olas y todavía no requieren de planes especiales, si bien centros como el Reina Sofía han ido en los últimos días adaptando nuevas dependencias para el tratamiento de pacientes infectados por covid ante el aumento de hospitalizados.

Para poner en situación, por ahora lo más preocupante son los 27 ingresados en UCI, que sitúan a Córdoba en riesgo alto en este apartado. Según los datos aportados por Sanidad el pasado jueves -la actualización del semáforo es semanal-, la ocupación de camas de críticos en la provincia es del 18,4%, con una tasa por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días de 2,7 (riesgo medio). La ocupación de camas en planta (102 personas) también está en riesgo medio con un 7,3%, al igual que la tasa (20,2), siendo éstos los otros dos parámetros de capacidad asistencial. Pero el problema no está en el presente, sino en ver cuál será la evolución en los próximos días o semanas con los efectos que deje la actual explosión de contagios.

Porque es ahí, en la descontrolada cantidad de positivos, donde está el hándicap de la variante ómicrom. El ejemplo más claro puede verse tomando como referencia cómo estaba Córdoba hace un mes, cuando esta sexta ola comenzó a dar los primeros coletazos. A 1 de diciembre, en la provincia había solo 1.602 contagios activos, de los que 25 estaban hospitalizados, 8 de ellos en la UCI; así, el porcentaje de infectados que tenía que acabar ingresado era del 1,56% (0,5% en críticos). Hoy, los cordobeses infectados y con capacidad de contagiar son 17.757 (más de diez veces más), pero sin embargo, solo el 0,72% es hospitalizado -menos de la mitad que hace un mes- y apenas el 0,15% requiere su entrada en la Unidad de Cuidados Intensivos, algo menos de un tercio que a principios del último mes de 2021.

Queda patente que el problema ya no está tanto en la gravedad de la nueva mutación del virus, sino en la inmensa cantidad de contagios que provoca (los contabilizados y los que no por la incapacidad de control) que, si bien en menor medida por los efectos demostrados de la vacuna, en algunos casos -sobre todo en los que no han sido inoculados-, también acaban provocando ingresos hospitalarios. Con el añadido de que el testeo ha aumentado de manera considerable por las ganas de juntarse en esta Navidad -el autotesteo en casa es el primer paso-, hay que tener en cuenta un dato más, que entra dentro de esos indicadores de transmisión que Córdoba tiene en niveles muy altos: la positividad. A 1 de diciembre, apenas un 7,6% de las pruebas daban positivo; en la actualidad, ese porcentaje ha crecido hasta el 31,1%, cuatro veces más, por lo que tres de cada diez PCR que se realizan confirman un contagio.

El indicador de positividad es uno de los cinco que incluye el semáforo covid, que en el caso de Córdoba se encuentran todos en riesgo muy alto. Porque los otros cuatro hacen todos referencia a la incidencia, y ahí la provincia marca el tope, de largo, en Andalucía (no en España). La tasa a 14 días alcanza los 1.842,7 casos por cada 100.000 habitantes y amenaza con proseguir su escalada porque a siete días es de 1.039,3. Como dato, a principios de diciembre, la IA14 era de solo 148,5 casos -también era la más alta de la comunidad en ese momento-, por lo que en apenas un mes se ha multiplicado por más de 12. Los otros dos parámetros, que miran la incidencia en mayores de 65 años, igualmente están muy altos en la provincia, pues a 14 días se sitúa en 564,9 y en una semana, en 302,3.