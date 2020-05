“Los cordobeses son muy agradecidos a la labor que desarrollamos”

Puri Cañero es barrendera en Córdoba, limpia papeleras, barrer las calles y retira la basura de los contenedores, entre otras tareas. Un trabajo que estos meses, debido a la pandemia del coronavirus, se ha vuelto aún más importante y notorio.

–¿Cómo ha cambiado su trabajo?

–Realmente, la pandemia ha cambiado en la forma de preparación para desarrollar el trabajo y también después de realizarlo. Todo el protocolo de seguridad tan exhaustivo que hay que seguir, con gran dedicación, un protocolo de preparación antes y después. Preparación para afrontar lo que estamos viviendo. Ya en el trabajo, realmente no ha cambiado mucho, solo que entre las cosas que encontramos en la calle vemos guantes y mascarillas.

–Habrá sentido miedo al contagio, pero entiende lo importante que es su labor...

–Miedo no he sentido porque he preferido no hablar del tema. No hago mucho hincapié en ello e intento pararme lo menos posible a pensarlo. Hay que seguir trabajando y desarrollándolo porque es importante para el ciudadano. La limpieza y la desinfección son fundamentales ante esta situación.

–¿Qué es lo más difícil de su día a día? ¿Y la mayor satisfacción?

–Lo más difícil es el protocolo que te he comentado, es como un doble trabajo. Y también el no ver a nadie en la calle, impactaba mucho estar en la calle, realizando el trabajo de siempre y las calles estaban vacías.La mayor satisfacción es que la gente te lo agradece, te hacen palmas. La gente de Córdoba es muy agradecida a la labor que estamos desarrollando. Me alegra mucho, porque caes en la cuenta de lo fundamental que es el trabajo que desarrollamos en las circunstancias en la que estamos viviendo. Ahora es verdad que va volviendo la alegría a las calles y se va viendo la luz.

–¿Se siente segura que las medidas de protección que le proporciona de la empresa?

–Me siento segura con las medidas de seguridad, el protocolo es muy exhaustivo. El sentir de las compañeras también es así. Vamos todas a una, tenemos la misma sintonía para y nuestra capataz es muy buena. Nos comprendemos y compenetramos todos.

–¿Cuándo esto pase... qué hará?

–Voy a valorar más las pequeñas cosas y pensar que todo esto ha servido para algo y disfrutar de los pequeños momentos de la vida. Valoraré todo mucho más. En la sencillez está la verdadera felicidad.Y mi trabajo lo enfocaré con muchas ganas, porque hoy en día tener trabajo es muy importante, soy una afortunada por estar trabajando en esta empresa y muy agradecida.

Objetivo: una ciudad limpia y desinfectada

La empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco) se ha ido adaptando a la normativa y necesidades derivadas de la pandemia de la Covid-19 y ahora se amolda a las distintas fases de la desescalada, en las que empieza a haber una mayor presencia de personas en la calle. Y siempre con un objetivo: una ciudad limpia y segura gracias a una correcta desinfección de calles, mobiliario y centros municipales de Córdoba.Sadeco comenzó con 22 equipos de trabajo, aplicando tratamientos desinfectantes en calles y mobiliario urbano ante la evolución de la pandemia por Covid-19 y retiró el uso de sopladoras durante la limpieza del viario, que actualmente se sustituye por el sistema de desinfección.

Una primera medida también fue, y sigue siendo, garantizar la máxima seguridad de todos sus trabajadores. Después, se complementó la labor del personal con un dron que desinfecta calles y el mobiliario de la ciudad, especialmente plazas y grandes avenidas. El dron realiza vuelos a baja altura mediante los cuales se aplica el desinfectante diluido en agua (principio activo amonios cuaternarios), totalmente inocuo para la salud de las personas y los animales, pero que tiene total eficacia contra el coronavirus y recomendado por el Ministerio de Sanidad para combatirlo.

Hay que recordar también que la empresa municipal de saneamiento limpia y desinfecta los patios interiores de algunos barrios de Córdoba, en coordinación con la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) de la Junta de Andalucía, así como los centros de salud y residencias de mayores y las zonas de las parcelaciones del extrarradio de la capital.Si bien hay que recordar que, durante varios sábados, Sadeco contó con la ayuda de agricultores de toda la provincia que aplicaron el tratamiento desinfectante con ellos.