Córdoba se prepara para unas inundaciones como las de 2010: comienza el desalojo de las zonas inundables

El escenario que trae la borrasca Leonardo para la ciudad de Córdoba se ha complicado en las últimas horas con el desembalse de los pantanos. Las administraciones han avisado este jueves de que se esperan unas inundaciones similares a las de 2010, cuando se vieron afectadas gran parte de las parcelaciones. Por ello, el Ayuntamiento de Córdoba, la Junta de Andalucía y la Subdelegación del Gobierno han iniciado el proceso de desalojo de las zonas que se vieron inundadas entonces.

Según ha explicado el alcalde, José María Bellido, ya se ha iniciado el proceso de información sobre el desalojo a los vecinos de Guadalvalle, La Altea, Ribera Baja, San Isidro, parte de Majaneque, Fontanar de Quintos, Forja 1, Forja 2 y calle Camino de la Barca en Alcolea. Según ha explicado Bellido, los modelos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) no muestran afección al casco urbano de Córdoba.

Vecinos de Guadalvalle se marchan de sus casas. / Miguel Ángel Salas

El desalojo se irá produciendo en la tarde de este jueves en previsión de que mañana viernes el nivel del río Guadalquivir sea tan elevado que anegue esas zonas. El procedimiento de desalojo corre a cargo de la Policía Local, bomberos y el Infoca, mientras que la Policía Nacional se ocupará de la vigilancia de la zona desalojada para evitar saqueos.

El Ayuntamiento puso ayer en marcha un punto de evacuación en Vista Alegre con 320 plazas para las personas que tengan que abandonar sus casas, de las que 61 ya están ocupadas por las familias evacuadas anoche. Se está evaluando poner en marcha un segundo punto de evacuación en el polideportivo de la Fuensanta en caso de que fuera necesario.

Anegaciones en todo el cauce del Guadalquivir

La Junta de Andalucía, por su parte, se ha coordinado con los ayuntamientos del cauce del Guadalquivir, entre Villa del Río y Palma del Río para comunicarles la información recibida por la CHG y para que los municipios puedan poner en marcha sus procedimientos de desalojo en caso necesario. En Villa del Río y Palma del Río ya hubo un importante número de evacuaciones en la pasada noche. Según el delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina, se ha comunicado a los municipios que desalojen las zonas que ya se inundaron en 2010.

Desbordamiento del río Guadalquivir a su paso por las parcelaciones de Guadalvalle. / Miguel Ángel Salas

El río Guadalquivir sobrepasa en estos momentos los cuatro metros de altura tras las fuertes lluvias registradas en los últimos días. Su caudal se está viendo incrementado al iniciar sus desembalses distintos pantanos de la provincia de Córdoba y de Jaén.

La salida del agua se ha estado conteniendo por parte de la CHG el máximo tiempo posible, hasta el punto de que varios embalses han llegado a su capacidad máxima, por lo que ya han tenido que abrir compuertas para aliviar el agua recibida por el tren de borrascas.

A las 13:00, el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Cuenca del Guadalquivir mostraba ya la salida de 53 m3/s al Guadalquivir desde Navallana, mientras Yeguas evacuaba 310. También está aliviando el pantano de Guadalmellato y casi todos los embalses que tiene la provincia.

El caudal del río se situaba en 1.300 m3/s, que irá creciendo con la llegada del agua desembalsada. Los últimos datos del SAIH muestran al río con 4,28 metros de altura a su paso por la capital frente a los 2,50 metros que marcan el umbral rojo de alerta.