Córdoba acumula ya más de 200 muertos por el covid-19 y suma 500 casos en solo dos días

Un fallo técnico que impidió ayer martes ofrecer los datos actualizados del covid-19 en Andalucía ha supuesto un acumulado de cifras en este miércoles 14 de octubre. Un acumulado que puede calificarse como histórico porque el aumento de casos ha rozado los 500 contagios en solo días, mientras los fallecidos ya son más de 200.

El último dato actualizado en la web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) era del pasado lunes 12 de octubre, cuando se contabilizaron 8.580 contagios detectados mediante pruebas PCR y de antígenos (los usados en los cribados masivos). Hoy, esa cifra ya es de 9.079 contagios, lo que supone que con respecto a la última actualización los afectados por covid-19 en Córdoba han subido en 499 personas.

El aumento sería de 501 en este citado periodo si también se tienen en cuenta aquellos casos detectados mediante test rápidos y serológicos. En este sentido, Córdoba acumula un total de 8.992 contagios de coronavirus desde que se inició la pandemia.

Y si llamativo es el aumento de contagios más lo es aún la cifra de fallecidos. La provincia ya ha traspasado la triste barrera de los 200 muertos por covid-19 hasta sumar un total de 203 decesos desde principios de la pandemia. Siete de ellos se han registrado en las últimas horas, según la actualización del IECA, que se hace partiendo de datos de la Consejería de Salud y Familias.

Y mientras los casos crecen a un ritmo vertiginoso, los curados no se comportan de la misma manera. Esto quiere decir que, o bien la Junta de Andalucía no da el alta a aquellos que superan el virus con la misma celeridad con la que confirma casos, o que realmente la cifra de curados es real y diaria. De ser realidad lo segundo, la cantidad de casos activos no cesa de crecer en la provincia, es decir, la cantidad de gente que tiene capacidad de contagiar el virus.

En total, en Córdoba se han registrado 3.621 personas curadas del covid-19, 81 más que hace un par de días. Teniendo en cuenta todos estos datos, actualmente el número de casos activos en la provincia es de 5.669.