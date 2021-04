El córdoba mantiene la ilusión hasta el último día

El Córdoba Club de Fútbol no está en su mejor momento. Los obstáculos parecen ser cada vez más. Sin embargo, sigue existiendo la esperanza de salir victoriosos. Quizá todo cambia en un abrir y cerrar de ojos, reflejado incluso en las casas de apuestas deportivas a causa de su decaimiento.

La mala racha del Córdoba

Desde 1954 el Córdoba Club de Fútbol surgió y se abrió paso en este campo. Tuvo su mejor momento en el periodo de 1964 -1965 cuando se mantuvo en la primera división. Los blanquiverdes tuvieron grandes momentos de alegría, aunque en la actualidad se ve obstaculizado.

Muchos han perdido la esperanza en el triunfo del Córdoba, pero no todos. Las peñas siguen esperando ansiosas poder compartir su energía. La fanaticada se mantiene intacta, siguen apoyando a su equipo a pesar de las circunstancias.

La Federación de Peñas del Córdoba CF está activa, aunque limitada a alentar directamente a los blanquiverdes por la pandemia. Un hecho que afecta al equipo al no contar con el apoyo del público durante sus jugadas.

Pero, no es el único problema que atraviesa el Córdoba. ¿Se han estancado en la segunda división B? Parece ser que es momento de afrontar dificultades con sus jugadores.

Manu Farrando ha acumulado demasiadas amonestaciones y le toca cumplir una sanción. Una cuenta lamentable para el Córdoba al tener un total de 5 tarjetas amarillas en El Ejido. Sin embargo, es una oportunidad para Álex Robles quién se integrará en el campo, luego de tener 6 jornadas sin jugar. Quién es quizá la esperanza que necesita el equipo para un cambio positivo.

¿Cerrada la ciudad deportiva para Córdoba CF?

Por otro lado, el Córdoba CF sigue con una mala racha y esta vez, a causa de una reciente noticia. La cual, fue compartida por el Juez Sustituto del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Córdoba, Jesús Palomares. Ya que, ha puesto en duda la legalidad del uso de la Ciudad Deportiva por parte del equipo, basándose en el contrato compra-venta poco claro al respecto.

Es decir, indica que hay un vacío en el contrato donde la Unión Futbolística Cordobesa SAD era la compradora de la unión productiva que vendía Córdoba Club de Fútbol, SAD. Para su momento se cerró el mismo, sin especificar el uso de la Ciudad Deportiva por parte de los blanquiverdes.

Por lo tanto, el Juez Palomares ordenó el desalojo del equipo sin estar sujeto a cambios al ser una decisión firme. Indicando que el Córdoba no tiene ningún tipo de título que le otorgue el derecho o que justifique que tiene la posesión sobre la Ciudad Deportiva.

El desalojo del mencionado espacio se pretende que suceda dentro de un par de semanas, aproximadamente a principios de abril. No obstante, se mantiene la esperanza al tratar de indagar sobre alguna posible negociación que permita llegar a un acuerdo.

Pese a todos estos inconvenientes legales que ahora afronta el Córdoba Club de Fútbol, hay cierto alivio. Y es que Tremon, el actual propietario de la Ciudad Deportiva, no ha presentado inconvenientes por su uso continuo para entrenar. No obstante, esto es poco seguro, ya que, la representación jurídica del inmueble no está al tanto de este acuerdo entre ambas partes.