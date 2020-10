El Ayuntamiento contrata habitaciones en hostales para que las personas sin hogar de Córdoba cumplan el toque de queda

La Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba ha contratado el servicio de varios hostales para poder sus espacios a disposición de las personas sin hogar de la ciudad, de manera que las mismas puedan tener un lugar en el que pasar la noche y así cumplir con el toque de queda decretado en el estado de alarma.

Así lo ha informado la responsable de esta delegación, Eva Timoteo, que ha explicado que a la misma vez se ha adelantado el plan Ola de frío, de manera que esté disponible también la casa de acogida municipal. En estos momentos, según lo estudiado por el Ayuntamiento y la Red Cohabita, hay 83 personas que viven en la calle en Córdoba.

En la casa de acogida municipal hay 20 plazas disponibles, y en los hostales se contratarán otras 81, de manera que la cobertura, entiende Timoteo, llegará para todo el que la necesite. Además, Cáritas también abrirá en breves su ala de baja exigencia en la casa de acogida Madre Redentor, que cuenta con otra veintena de plazas, junto a las 40 que diariamente tiene activas.

Con respecto a la distribución de estas personas, serán las tres unidades de calle que trabajan en Córdoba (la del Ayuntamiento, la de Cruz Roja y la de Cáritas) las que informen a los posibles usuarios de este servicio, dado que, como ha explicado Timoteo, son quienes mejor conocen los circuitos de los mismos.

En la casa de acogida municipal, además de servicio de aseo, también se les da cena y desayuno. Para los alojamientos privados también habrá aseo y serán las propias unidades de noche las que ofrezcan la cena y el desayuno.

En el caso de que alguna persona sin hogar dé positivo, se ha previsto otro recurso aparte, también en alojamiento privado. De momento, ha asegurado la delegada de Servicios Sociales, nadie ha dado positivo en covid-19. Ese recurso para positivos, eso sí, estará disponible para quienes no tengan síntomas o éstos sean leves, si se encuentran graves, se tendrá que hacer cargo la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía.

Timoteo ha hablado además de la situación de los asentamientos, que en este caso cuentan con una unidad de calle específica y especializada. A principios de septiembre se detectó un positivo en coronavirus en uno de estos asentamientos, que de momento no ha supuesto el contagio de nadie más. El trabajo aquí, ha dicho Timoteo, es diario y está cubierto.

En cualquier caso, y Timoteo ha insistido en ello, el Ayuntamiento pone el servicio a disposición de las personas sin hogar, lo que no supone que todas lo vayan a utilizar. El Consistorio no puede obligar a nadie a acudir donde no quiere, aunque existiendo el recurso y dado el toque de queda estas personas pueden enfrentarse a sanciones.

Con estas medidas, ha defendido la concejala de Ciudadanos, "demostramos con hechos que el equipo de gobierno no deja a nadie atrás, estamos centrados en atender las necesidades de todos nuestros ciudadanos".

Acerca del hecho de que no se habilite el colegio mayor Séneca, como se hizo durante el confinamiento del primer estado de alarma, Timoteo ha explicado que la Universidad de Córdoba (UCO) necesita ahora de ese recurso para garantizar el distanciamiento entre el alumnado.