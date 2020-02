Consujoya recurre el archivo de la causa contra Tous

La Asociación de Consumidores y Usuarios de Joyería (Consujoya) ha recurrido ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz el archivo de la causa contra la firma Tous, a la que el colectivo acusa de varios delitos, entre ellos estafa, en la comercialización de sus joyas de oro y plata.

Según ha adelantado El Independiente y han confirmado a Efe fuentes jurídicas, Consujoya cree que, de ratificarse el archivo, se podría "abrir la puerta del fraude y de la inseguridad jurídica en el sector, en el mercado de la joyería y para los consumidores", motivo por el que pide al magistrado que reconsidere su decisión.

Para esta acusación no resulta de recibo proclamar la "legalidad" de estas piezas haciendo una interpretación "incorrecta" del reglamento sobre metales preciosos. En este sentido, incide en que no se puede "santificar" una práctica de fabricación "ilegal", la revisión que Tous hace del electroformado -en virtud del cual las piezas de plata pueden contener en su interior material no metálico-, y declarar que se trata de una joya de primera ley sólo por su "finísima capa exterior".

Y es que de este modo, sostiene el escrito, "se lesionan" las expectativas del comprador, al que se ofrecen "masivamente" productos que carecen de las cualidades y características que oficialmente se les atribuyen en las campañas de publicidad.

De todo ello, la asociación deduce la existencia de indicios de un delito contra el mercado y los consumidores.

El origen de la causa

La causa parte, precisamente, de la denuncia que presentó Consujoya a finales de 2018 ante la Guardia Civil de Córdoba, en la que alertaba de que había detectado que varios modelos de joyas de Tous estaban rellenos de un material no metálico.

Dicha versión fue recogida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que el pasado diciembre solicitó la imputación tanto de la marca como de la compañía que realiza los controles de calidad de los productos.