La confianza de los empresarios mejora para el último trimestre

Tras el verano, la mejora. Esto deben pensar los empresarios cordobeses, que opinan que el último trimestre del año traerá mejores resultados que el anterior. Según los Indicadores de Confianza Empresarial publicados ayer por el Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía, el 17% de los empresarios consultados -a través de la Cámara de Comercio- cree que los meses de octubre, noviembre y diciembre traerán buenos resultados a su economía. No es un porcentaje muy boyante, pero es mayor que el que se aportaba para el tercer trimestre. La previsión empresarial para los meses de verano era favorable en un 15,52%, un dato muy bajo debido a que durante ese periodo la actividad económica cordobesa queda prácticamente estancada.

Ese positivismo empresarial también es mayor que el registrado en el primer trimestre, cuando se situó en menos de un 15%. A su vez, es menor que en el segundo trimestre, cuando escaló hasta casi el 22%. Esto último se explica por la primavera y esa temporada alta turística que vive la provincia y, más concretamente, la capital.

Casi el 17% de los consultados entiende que la situación próxima será favorable

Y aunque ese positivismo haya crecido, aún siguen siendo más los empresarios que creen que la situación no va a mejorar. Durante todos los trimestres del año, había más empresarios pesimistas que optimistas, algo que viene siendo habitual desde los años de la crisis. En el caso del cuarto trimestre, la diferencia entre unos y otros no es tan marcada como, por ejemplo, en el tercero. Mientras que casi el 17% de los consultados entienden que la situación va a ser favorable, casi el 19% opina lo contrario, lo que deja en este sentido un saldo negativo de casi un 2%. Ese saldo negativo registro su porcentaje más alto en el tercer trimestre, cuando fue superior al 5%. En el caso del primer trimestre, se quedó en un 2,6% y en el segundo trimestre registró la cifra más baja ya que no llegó al 2% -lo que confirma las esperanzas que depositan los empresarios en esa primavera cordobesa-.

Con todo ello, Córdoba registra uno de los índices empresariales más altos de Andalucía, teniendo en cuenta que este dato se obtiene también con la visión del trimestre ya pasado. En este caso, el índice de confianza empresarial cordobés se sitúa para el cuarto trimestre en un 133,89, una cifra que superan las provincias de Málaga y Sevilla, con un 142,38 y 134,32, respectivamente. El resto de provincias aporta índices más bajos que los que se dan en Córdoba. Por orden, el índice más bajo se correspondería con Huelva, un 120,81, y a partir de ahí irían Granada, con un 128,92, Jaén, con un 130,67, Cádiz, con un 131,36 y Almería, con un 132,15. El índice a nivel andaluz es de un 132,48.

A nivel andaluz, y teniendo en cuenta esa confianza según los sectores, la confianza de los gestores de los establecimientos ha disminuido en todos. El sector de transportes y hostelería es el que refleja la mayor caída de la confianza empresarial en el cuarto trimestre de 2018 alcanzando el Índice de Confianza Empresarial Armonizado los 133,2 puntos, lo que supone una tasa de variación respecto al tercer trimestre de 2018 del -8,2%. Los balances de situación por sectores de actividad son favorables en construcción y en otros servicios, y desfavorables en comercio y en transportes y hostelería. La expectativa registra una mejora en industria y comercio, y empeora en el resto de los sectores. El sector que presenta mejor balance de situación es otros servicios (1,7).