Los comercios ambulantes de Córdoba reciben las ayudas de 2020 y piden más apoyo ante la situación "precaria" que viven

Los comerciantes de venta ambulante han recibido finalmente las ayudas correspondientes al año 2020 y que se pusieron en marcha como medida de emergencia por la crisis del covid. Así ha sido anunciado este viernes por el delegado de Comercio en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Álvarez, junto al presidente de la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor), Antonio Torcuato, quien ha pedido más apoyo ante la situación "precaria" que vive el sector.

Álvarez ha informado, desde el mercadillo de las Setas, de que "por fin" el Ayuntamiento ha hecho efectivo el pago de las ayudas al comercio ambulante de 2020, cuyo presupuesto asciende a los 200.000 euros con cargo a los remanentes y cuyos "problemas administrativos" ocasionaron el retraso de casi dos años.

La aportación se ha hecho en función de los vendedores y el números de licencias. En este sentido, se han entregado ayudas a 255 de los 376 vendedores de Córdoba, siendo beneficiarios el 93% de los solicitantes con ayudas que van desde los 368 euros hasta los 736 euros, mientras tres puestos recibieron 1.104 y cuatro puestos 1.473 euros.

Estas cuantías "venían a paliar los efectos de la pandemia en un sector frágil y que lo ha pasado mal, con graves limitaciones, sin poder instalar el 100% de los puestos", ha recordado Álvarez, mientras que Torcuato ha explicado que continúan en una situación "precaria" porque "dependemos de que el cliente tenga solvencia y mucha solvencia no hay, las ventas no están bien", ha alertado.

Antonio Torcuato ha expresado que aunque "irrisorias" eran unas ayudas "muy deseadas por el colectivo, que cayeron como agua de mayo cuando estábamos tocando suelo con una economía de supervivencia". El comerciante explica que aunque en los mercadillos de la ciudad "hay afluencia de gente porque en Córdoba hay una cultura muy arraigada al mercadillo, no todo es comprar, nos gustaría que las cosas estuvieran mejor para que los cordobeses puedan gastar más".

"Nuestras ventas son pocas, no somos competencia de nadie, si no vendemos rápido no generamos para los gastos que llevamos en casa", ha explicado.

Ante ello, el delegado de Comercio en el Ayuntamiento ha informado de que están preparando otro paquete de ayudas con cargo a los remanentes de 2021 en un procedimiento que "ya ha iniciado" y esperan que "sea más rápido porque ya están los datos de los vendedores en el sistema". Esta nueva convocatoria, ha explicado el edil, "formará parte de otra serie de medidas de rehabilitación y dinamización del comercio ambulante de Córdoba" por la que también pasa la aprobación de la nueva ordenanza, que "quedará aprobada este año".