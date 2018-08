El comercio concluye la temporada de rebajas sin cumplir con las expectativas

A ambos factores el presidente de Comercio Córdoba suma el factor climatológico. No en vano, recuerda Bados, "el calor arrancó tarde y parecía que iba a ser beneficioso, pero no lo fue". Es más, algunas tiendas -al igual que las grandes franquicias de moda- y, dado lo elevado de las temperaturas, renuncian a abrir en horario vespertino los sábados por la tarde.

Sin embargo, la liberación del periodo de rebajas no es el único factor que ha llevado al sector comercial de Córdoba a no cubrir las expectativas durante el estío. Según Bados, también hay que tener en cuenta que "estamos en una provincia con una tasa elevada de empleo que condiciona la capacidad de consumo". El comercio, anota, "también depende de esta situación, ya que la capacidad de consumo está bastante mermada".

La voz de alarma ante la pérdida de beneficios de rebajas, periodo en la que el pequeño comercio también aprovecha para sacar a la venta parte de su stock, también ha llegado a la Confederación Española del Comercio (CEC), que ha reclamando que se regrese a la situación inicial. No en vano, con esta medida las tiendas -tanto las de gran tamaño, como las más modestas- pueden ofrecer descuentos en cualquier época del año y también abrir algún que otro fin de semana fuera. Prueba de ellos son las promociones, por ejemplo, que se ponen en marcha durante algunas semanas, como la del Black Friday a finales de noviembre. En esta misma línea, Bados incide una y otra vez en que la liberación "está terminando con las rebajas" tal y como se concebían antes. "El efecto positivo de las rebajas es cada vez menor y se ha reducido a las dos primeras semanas", lamenta.

Pero, ¿cuál es la razón por la que el comercio de cercanía no consigue mejorar sus ventas durante estos dos meses de campaña de verano con descuentos que, en muchas ocasiones, superan el 50%? Pues, según Bados, la razón no es otra que la liberalización del periodo de rebajas, que se produjo en julio de 2012. Desde que esta medida entró en vigor, los comercios pueden efectuar rebajas durante todo el año. Hasta esa fecha, y a diferencia de otro tipo de descuentos o promociones por parte del comercio, las rebajas sólo podían tener lugar dos veces al año y durar como mínimo una semana y como máximo dos meses. Para Bados, esta medida sólo "favorece a los grandes" del sector, mientras que su aplicación representa un "detrimento para el comercio de cercanía". La anterior medida, continuó, "se tardó en consensuar y era un instrumento fantástico".

último día de rebajas de verano, última oportunidad para encontrar una ganga. Concluye una etapa de descuentos en las que el comercio de cercanía no ha cubierto sus expectativas y que se ha saldado con una facturación "muy inferior" a la del año pasado. Al menos, es lo que sostiene el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, quien considera que con este nuevo balance -que se repite en las últimas temporadas- "cada año asistimos a un declive del periodo de rebajas". "Las expectativas no se han cubierto", insiste una y otra vez. Según el estudio elaborado por la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA), cada cordobés se iba a gastar unos 62 euros durante estos dos meses. Las expectativas del sector al comenzar las rebajas el 1 de julio eran bastantes elevadas y esperaban maquillar las cifras de un mal año.

Comercio Córdoba reclama la regulación de la venta 'online'

El comercio electrónico va ganando peso en todo el país y también en Córdoba. Sin embargo, el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, sostiene que se trata de un sector que "hay que regular, ya que es una jungla". "No hay ninguna regulación", considera. Bados también admite que el comercio de cercanía tiene que "entrar en esta nueva modalidad de compra" y "tiene que hacer un esfuerzo en ella porque es una oportunidad" de negocio a la que se tienen que sumar, dentro de sus posibilidades. No en vano, el comercio electrónico tiene cada vez con mayor tirón entre el público y las grandes cadenas comerciales están haciendo campañas cada vez más atractivas y agresivas para atraer al consumidor con ofertas tales como recibir el producto que se compra desde el ordenador de casa o desde el móvil en el plazo de dos horas. El presidente de Comercio Córdoba, por otra parte, también hace referencia al inicio de la nueva temporada otoño-invierno en el sector y ya admite que "no esperamos un cambio importante" de tendencia. Para que se produzca una mejora en las ventas, anota, "es necesario también que cambien las condiciones de la provincia" en cuanto a su situación financiera y empleo.