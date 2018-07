El cogobierno sólo ha ejecutado el 29,5% del presupuesto en el primer semestre

Un 29,5%. Este es el grado de ejecución del presupuesto municipal a fecha de 30 de junio, según la documentación del Órgano de Planificación Económico Presupuestaria (OPEP) que dio a conocer ayer el portavoz del PP, José María Bellido. Los números evidencian que, hasta el primer semestre del año, se han invertido 156 millones de euros del total de 409 millones que maneja el Ayuntamiento, lo que da como resultado ese 29,5%, un ritmo de ejecución de "un 5% por mes", en palabras de Bellido. Aunque todavía hay tiempo mejorar los resultados de aquí a final de año, lo cierto es que todavía quedan muchos proyectos pendientes. Sólo hay que tener en cuenta que los 19 millones de superávit que se incorporaron a las cuentas de este ejercicio siguen sin destino y, presumiblemente, gran parte se irá a amortizar deuda.

Entre los números que se incluyen en el informe, de las 2.756 partidas presupuestarias un total de 927 están todavía a cero, es decir, no se han empezado a ejecutar "ni un sólo euro", dijo Bellido. Se trata, por ejemplo, dos partidas que suman más de 100.000 euros para el distrito centro, que están sin tocar, así como más de 300.000 euros para mantenimiento de parques y jardines también en la zona centro. Los distritos sur y sureste también salen perjudicados en este balance presupuestario, pues apenas se han tocado las partidas que estas zonas tienen consignadas para mantenimiento de vía pública, además de las de parques y jardines. Cero euros suman también las inversiones que se han ejecutado en el Distrito de Levante previstas para "vía pública" o "alumbrado de vía pública y colegios". En el caso de reapariciones y mantenimiento de centros educativos en eta zona, el gasto sólo llega al 5%. Precisamente la falta de inversión en lo que respecta a Infraestructuras -desde vía pública a parques y jardines, alumbrado o colegios- se repite prácticamente en todos los distritos de la ciudad.

Llaman la atención también los 1,9 millones intactos de la rehabilitación del Archivo, aunque bien es cierto que la obra parece que se ha desbloqueado o el Cero también que destaca en el área de Igualdad, que sólo tapan algunas partidas rutinarias como los convenios firmados con algunas instituciones. En el apartado de inversiones, la ejecución se sitúa en el 17, 9%, unos 10,8 millones invertidos frente a los 60,2 millones -incluidos remanentes- que tiene disponible "la alcaldesa de Córdoba para sacar a esta ciudad de la apatía, la desgana y de la parálisis y es incapaz de ejecutar ni siquiera su propio presupuesto", reprochó. En este apartado, el 92% de las partidas aprobadas no se han desarrollado, es decir, unas 132 de las 143 que integran el bloque destinado a inversiones.

"Estamos hablando de un gobierno absolutamente desnortado, perdido, sin proyecto para Córdoba" reiteró Bellido antes de describir "una ciudad paralizada donde en lo único que lideramos es en desempleo y en ranking de pobreza". Por otro lado, el PP local sostiene que el Consistorio tiene en sus cuentas corrientes 120 millones de euros "en las arcas municipales y los presupuestos sin tocar", como lamentó su portavoz. El portavoz de los populares cordobeses consideró que la gestión económica de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, está llena de "tal caos, tal parálisis y tal desgobierno que les sobra el dinero porque no saben qué hacer con él". Incluso Bellido reiteró que con estas cifras "es para que se les cayera la cara de vergüenza a la alcaldesa" y recordó cómo la ciudad es la capital de provincia "con más paro" y a su vez tiene cinco de los diez barrios "con más pobreza de España", profundizó.

Para Bellido, los datos demuestran "las sensaciones que todos tenemos en Córdoba que es que no hay gobierno, que la ciudad está absolutamente parada, no hay proyectos y que la alcaldesa no sabe lo que se trae entre manos", manifestó.