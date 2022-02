El cogobierno de Córdoba da carpetazo al 'caso Torrejimeno' con fuertes críticas de la oposición

El Pleno ha aprobado el dictamen del llamado caso Torrejimeno, con el voto a favor del equipo de gobierno del PP y Vox y el voto en contra del PSOE, IU y Podemos. Estos últimos grupos, que han presentado hasta siete enmiendas al dictamen que no han sido tomados en cuenta, han sido muy críticos por cómo ha transcurrido y se ha cerrado el caso.

La comisión de investigación para aclarar los hechos ocurridos en el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) va a hacer dos años con "un correo ultimátum" del presidente del organismo, Manuel Torrejimeno, a la entonces gerente y actual edil, María Luisa Gómez Calero, que terminó con la dimisión de ésta ha llegado de esta manera a su fin. Gómez Calero dejó su cargo insistiendo en "las presiones que estoy recibiendo por parte del presidente para realizar ciertas actuaciones, que según mi criterio no se corresponden con los principios de cualquier persona que rige una entidad pública debe tener, ya que podrían rozar la ilegalidad".

La comisión ha concluido diez meses después de que comenzara, cuando en principio se daba un horizonte de dos meses para ello, y lo ha hecho con la aprobación de un dictamen firmado por los grupos municipales del equipo de gobierno -PP y Cs- más Vox en el que se destaca que no hubo "ninguna práctica irregular" en la gestión del Imdeco "con respecto a los asuntos incluidos en el correo electrónico del señor Torrejimeno a la señora Gómez Calero". Los tres grupos defienden que en la comisión no ha quedado acreditado que hubiera esa práctica irregular, por lo que insisten en que Torrejimeno actuó "conforme a la legalidad vigente y acorde a sus responsabilidades en el seno del organismo que preside".

Además, en el dictamen los tres grupos reprochan al alcalde que no acudiera a la comisión cuando se le llamó a comparecer, recordando que su negativa fue objeto de reprobación por parte de la propia comisión e insistiendo en que "aunque las comparecencias son voluntaria, debía dar ejemplo, él más que nadie, de transparencia y accesibilidad".

Mientras que el equipo de gobierno ha defendido que la creación de la comisión era innecesaria, la oposición ha destacado que "hay un pacto de silencio" que llevó, por ejemplo, a que Gómez Calero no acudiera a declarar en la comisión la segunda vez que fue requerida para ello, acusándola de dar marcha atrás desde que fue nombrada concejal de Casco Histórico. La oposición también ha acusado a la exgerente de tránsfuga. "No tiene relación con su grupo (Cs), reconoce que su grupo es una mafia y todo lo que hace lo hace con el PP", ha insistido el portavoz de IU, Pedro García.

El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha destacado que "la comisión ha quedado en algo que es normal, no ha quedado toda en nada, simplemente hubo unas desavenencias [entre Torrejimeno y Gómez Calero] como las que pasan en cualquier empresa o en cualquier familia". Torrico ha insistido en que las conclusiones son las acertadas "y no hay nada más".

"El objeto de la comisión era el contenido del correo electrónico [que Torrejimeno le envió a Gómez Calero dándole las órdenes investigadas por la comisión] y del análisis no se aprecia ningún tipo de irregularidad", ha sentenciado el edil de Cs Antonio Álvarez. "Los miembros de la oposición lo han magnificado intentando desgastar a este equipo de gobierno, sin tener respeto a la presunción de inocencia, lo que provocó que aparecieran pintadas en su edificio familiar con tres hijos menores de edad", ha añadido.

Mientras que la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha reprochado a Gómez Calero que "diera un paso atrás en la investigación después de presionar para que se investigara", acusándola de haber actuado así "porque ahora cobra un sueldo de casi 50.000 euros como concejal de Casco Histórico; ha dado un paso atrás porque ha negociado callar a causa de su sueldo", ha sentenciado. Badanelli le ha pedido al alcalde que estudie las conclusiones "y que a uno de los dos le haga pagar" .

En el polo opuesto la edil del PSOE Carmen Victoria Campos ha insistido en que el dictamen aprobado tiene como objetivo "barrer y dejarlo todo bajo la alfombra sin que haya responsabilidades políticas". Campos ha acusado al equipo de gobierno de eludir su responsabilidad amparándose en que Torrejimeno actuó, según el dictamen, bajo el desconocimiento del funcionamiento de la administración pública. Para el PSOE, "lo primero que ha resultado probado es que mienten cuando prometían la regeneración de la vida política y la lucha contra la corrupción".

"El equipo de gobierno ha intentado en todo momento torpedear la comisión y esto tiene consecuencias, porque los efectos de la misma son de menor consideración", ha destacado la edil de IU Alba Doblas. Para su grupo, la comisión recoge conclusiones no justificadas, por lo que "daban igual las comparecencias, porque son las conclusiones que al gobierno le interesan que sean; en el torpedeo está también las no comparecencias del alcalde y la segunda de Gómez Calero", ha dicho.

"No podemos aprobar el dictamen porque consideramos que falta a la verdad, omite datos y tergiversa otros", ha sentenciado la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas. Para Podemos queda patente que hubo acoso laboral de Torrejimeno a Gómez Calero "y que la ninguneaba". Pedrajas ha sentenciado que trtas ese correo de Torrejimeno a Gómez Calero en el Imdeco "no se han cometido actor ilegales de casualidad, no porque no hubiera intención de cometerlos".