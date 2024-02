Córdoba recupera 13 canciones populares de los compositores Ramón Medina y José Molina

Córdoba ha recuperado 13 canciones populares del compositor Ramón Medina y de su discípulo José Molina, "dos exponentes importantísimos de la música popular cordobesa", según los ha calificado este viernes la teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento, Isabel Albás (PP).

Se trata de un CD que "incluye piezas desconocidas u olvidadas de Medina y de su discípulo, que ahora se recopilan dentro de este objetivo de rescatar del olvido ese patrimonio musical que pertenece a los cordobeses", ha destacado la edil en un acto en el que se ha presentado el trabajo de la Agrupación Musical El Limonero.

Albás ha puesto de manifiesto que de Ramón Medina se conocen apenas 40 de las 200 creaciones líricas populares que compuso, con "un valor artístico inmenso, puesto que no tenía conocimientos de música de forma académica" y que están dedicadas a la ciudad, según ha reseñado el presidente de El Limonero, Fabián Cámara.

Medina llegó a Córdoba con 12 años, ya que había nacido en Brihuega (Guadalajara), por el traslado de su padre a la Audiencia Provincial de Córdoba como oficial de sala, ciudad que no abandonó y de la que "se enamoró", en palabras de uno de sus tres nietos, el periodista Ramón Medina López.

Para Fabián Cámara, Ramón Medina era "un hombre que componía, que compartía su música con amigos y con conocidos y tanto era así que su música era tan popular que se movía por la ciudad, pero no fue hasta que su hijo, que sí fue ya músico y catedrático del Conservatorio, el que traspasó esas canciones a pentagrama y gracias a ello se conocen y se guardan", pese a lo cual "ha habido muchas que se han perdido".

De ellas, "tenemos referencias muchas veces por documentos que la propia familia ha aportado, sobre todo letras, pero no tenemos el soporte musical, pero sí que es verdad que de las que hay con referencia musical muchas de ellas no se conocen, no se han cantado".

El origen del nacimiento de la Agrupación Musical El Limonero fue, precisamente, ha enfatizado su presidente, el de recuperar la música desconocida de Ramón Medina. "Escuchar a Ramón Medina es aprender muchísimo sobre Córdoba, rincones, lugares, personajes que él describe en su música popular", ha dicho.

En cartera hay un segundo disco, que podría ser de villancicos, de los que Medina compuso trece, aunque se conocen "solo dos o tres".