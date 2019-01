Los bomberos de Córdoba denuncian la ausencia de jefe de guardia por la falta de personal

Los bomberos del Servicio de Extinción y Salvamento (SEIS) de Córdoba han denunciado que la falta de personal que sufren les ha dejado sin jefe de guardia. "Moralmente no podemos dejar que esto continúe así, somos un servicio de emergencias, no prestamos un servicio que pueda ser cubierto por otros o dejar para otro día lo que tenemos que hacer hoy; cuando se nos requiere tenemos que actuar bien, seguros y con la mayor celeridad posible. Estamos dejando fuera cuestiones económicas, simplemente queremos un servicio digno y de garantía para los ciudadanos", ha insistido Antonio Reyes, sargento y jefe de guardia del SEIS que se ha visto obligado a ampliar sus días laborales como jefe de guardia por falta de relevo.

"Para ese servicio digno y de garantías nos tienen que facilitar medios y recursos", ha añadido Reyes, quien ha destacado que la falta de personas que sufren en el SEIS es "acuciante" y que no hay personal a día de hoy para gestionar los dos parques de bomberos que tiene Córdoba capital. El sargento del SEIS ha hablado con cifras. "El SEIS tiene en la actualidad 132 integrantes, mientras que desde los años 90 a 2006, con un sólo parque, la media era de alrededor de 176 personas; pero es que la previsión para finales de este año es que haya 125", ha relatado. Reyes ha insistido en que "de todo esto tienen conocimiento los responsables que deben tenerlo".

Y ha destacado, asimismo, "la imposibilidad" de cumplir con las previsiones del Plan de Protección Civil de ámbito local de Córdoba en lo relativo al personal mínimo que ha de prestar servicio diariamente en el SEIS. "A día de hoy, en el parque de El Granadal sólo hay un conductor, no se están cumpliendo los mínimos; a día de hoy, en el parque central no se ha personado un jefe de guardia o un sargente para dar el relevo. No hay previsión de creación de puestos de segunda actividad y no está prevista la convocatoria de mandos, tanto para sargento, como para oficial", ha puntualizado. Reyes ha defendido que es imposible gestionar un servicio con 90 decretos, "cada decreto significa que se le impone al bombero venir a trabajar sin conocimiento de qué contraprestación van a tener a cambio", ha matizado.

El sargento del SEIS ha indicado además que "no tenemos formación interna, no tenemos estructura, no tenemos personal a ocho horas que facilite material, no tenemos limpieza de equipos, falta una clara aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no han cumplido nunca los plazos establecidos, lo que conlleva la situación en la que estamos, situación que pagamos todos los integrantes de este servicio, porque no conocen a lo que diariamente nos enfrentamos".