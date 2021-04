Los beneficios de la lectura para la salud: estimula la mente, reduce el estrés y favorece las relaciones sociales

La lectura favorece la salud mental, reduce el estrés y facilita las relaciones sociales, según indica el jefe de servicio de Psicología Clínica del Hospital Quirónsalud Córdoba, Francisco Lara, quien señala que cuando leemos se ponen en marcha en el cerebro una serie de procesos y se estimulan determinadas capacidades con el fin de interpretar signos que activan esquemas de conocimiento que, a su vez, generan emociones.

El psicólogo ha explicado que en el curso de la lectura están implicados procesos cognitivos como la atención, concentración y memoria que, al ser ejercitados, ofrecen atención y cuidado a la salud mental. Así, mantener el cerebro activo y estimulado ejercita la memoria y retrasa su envejecimiento, demorando el inicio de enfermedades degenerativas como la demencia.

La realización de una actividad física adecuada mejora el organismo y es beneficioso para la prevención y cuidado de la salud física, ha afirmado Lara, y la lectura estimula la actividad cerebral como si de un ejercicio de mantenimiento se tratara, activando neurotransmisores directamente relacionados con la salud emocional y el estado de ánimo, como la serotonina y la dopamina.

En este sentido, ha destacado que el proceso de lectura genera además otros beneficios, pues su práctica garantiza la adquisición de conocimientos útiles para desempeñar actividades propias de la vida cotidiana, permite socializar mejor, desarrollar empatía o incluso aporta seguridad y autoconfianza. Así, los conocimientos que ofrece la lectura reducen el estrés y facilitan las relaciones sociales.

Relación de la empatía y la lectura

Francisco Lara ha recordado que la empatía tiene una relación destacada con la lectura, la inmersión que el lector realiza dentro del entorno imaginario en el que sucede la historia que se narra, introduciéndose en las vivencias del protagonista, genera pensamientos y emociones diversas y entrena la empatía.

De esa forma, "el lector perfecciona inadvertidamente la capacidad de comprensión empática hacia los demás, ejercitando el respeto y activando el entendimiento de otros puntos de vista, desvinculándose de su peculiar realidad vinculada a su sobreentendida individualidad", ha indicado.

En cuanto a utilizar la lectura como inductor del sueño, el psicólogo ha considerado que no es lo más oportuno, pero "un momento de inmersión en una apacible lectura en soporte papel o a través de cualquier otro dispositivo que no irradie luz azul, para que no interfiera en la liberación de la melatonina (hormona encargada de regular el sueño), puede ser sumamente efectivo para reducir la ansiedad acumulada durante el día".

Así pues, la lectura es una actividad que ofrece múltiples beneficios psicológicos. En la situación de pandemia actual, "cuando se hace necesario encontrar actividades gratificantes que permitan ser realizadas en casa, la lectura es muy apropiada".

Encontrar un buen libro que nos transporte a otro lugar, activando así la imaginación y permitiendo el alejamiento de un entorno rutinario que desgasta, se convierte siempre "en una actividad muy recomendable, que reduce la ansiedad y mejora el estado de ánimo", ha concluido Lara.