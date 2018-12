El PP denuncia que no se ha iniciado ninguna obra de Mi barrio es Córdoba

El portavoz del PP, José María Bellido, se ha mostrado hoy muy crítico con la gestión del gobierno municipal del programa Mi barrio es Córdoba ya que, de las 25 obras previstas para este año "no se ha empezado ninguna". Bellido ha realizado esta denuncia desde el Sector Sur, donde en febrero se anunció el programa y se habló de la reforma del pasaje Manuel Sagrado como la "obra estrella" del plan con unos 700.000 euros de inversión. "Después de nueve meses de este anuncio, no se ha levantado ni un centímetro de acera", ha denunciado Bellido, quien ha recordado que "no es un caso aislado", puesto que "de todo el programa no hay ni una sola obra empezada". El plan tenía previsto invertir 4,7 millones de euros en 25 actuaciones.

Bellido ha asegurado que se trata de datos que demuestran la "incapacidad de ejecución de este gobierno local". El Ayuntamiento, de hecho, no ha firmado los préstamos para inversiones hasta noviembre de este año y, además, tienen en tesorería "112,7 millones de euros sin gastar". "Yo esto no en lo visto en mi vida" ha insistido el portavoz popular, quien critica que se sigan pidiendo préstamos con un grado tan bajo de ejecución de inversiones.

El concejal ha insistido en que "Córdoba urge un cambio para que la ciudad funcione" porque, en su opinión, "hay cuestiones que no van ni de izquierdas ni de derechas, sino sacar adelante una ciudad y unos presupuestos". El portavoz del PP ha recordado que "en una ciudad un el tanto por ciento de paro tan elevado, con muchos jóvenes que se van fuera, tener 112 millones de euros demuestra que han tirado la toalla". "El año pasado nos dijeron que 2018 iba a ser el año de las inversiones, pero ha sido el año que menos han invertido, al menos en Mi barrio es Córdoba, porque no hay ni una obra empezada".

Bellido ha criticado la "demencial política económica" del gobierno municipal, puesto que "se están devolviendo préstamos sin haberlos gastado, esto es como pagar la hipoteca sin tener el piso".

Respuesta de Infraestructuras

Desde la Delegación de Medio Ambiente e Infraestructuras han asegurado que "siempre hemos dicho que lo importante es el proceso que se lleva a cabo para la elección de las obras, en el que participan y deciden los vecinos de Córdoba". Infraestructuras también apuesta por que las obras "estén garantizadas, poner a disposición presupuesto suficiente para el proyecto Mi Barrio es Córdoba en cada ejercicio presupuestario y que ,finalmente, se lleven a cabo, que es lo que hemos demostrado en estos 3 años de mandato. Es una apuesta política", han insistido.