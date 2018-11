"El primer tema que llevaría al Parlamento es la situación de las residencias"

-Lleva varios años centrada en la política nacional, desde su cargo en NNGG y como senadora, ¿por qué ha decido volver a la política andaluza?

-Siempre se me quedó la espinita de trabajar en este proyecto, que es recuperar Andalucía y transformar la tierra en la que vivimos. Desde mi partido se planteó la posibilidad de formar un equipo fuerte para el objetivo y el reto que tenemos en Andalucía y a mí la verdad es que me ha encantado.

-Es la coordinadora de la campaña, ¿cuánto influyen estos 15 días en la decisión de voto?

-Las campañas empiezan el día de las elecciones. Tú llegas a las elecciones con un programa electoral que llevas preparando años. Llegas con un conocimiento de la realidad, que lo llevas trabajando mucho tiempo porque la campaña electoral es nuestra actitud, que es receptiva, escuchando y planteando soluciones a los problemas. Ahora, propiamente la campaña electoral de estos 15 días sí que influyen porque mediáticamente se reserva un espacio y vas a cualquier bar y la gente está hablando de política. Las campañas son cuatro años aunque también es importante que ahora se ponga el foco en las elecciones porque hay mucha gente que decide su voto en las últimas semanas. Hay quien no lo entiende, pero la mayoría de las personas decide el voto en función de las circunstancias que vive, en su momento personal, económico, social y en función de lo que más le guste.

-Llama la atención que el candidato a la Alcaldía, José María Bellido tenga un papel activo en esta campaña y hasta haga sus propias promesas electorales.

-Nosotros estábamos en la precampaña de las elecciones municipales y ha sido este adelanto electoral autonómico el que ha irrumpido. Para nosotros el objetivo de gobernar el Ayuntamiento de Córdoba es nuestro mayor deseo, todos tenemos una gran ilusión y por eso ya estábamos en esa precampaña, yendo a los barrios, haciendo propuestas... Y ha sido la campaña de la autonómicas la que se ha metido en medio cuando no correspondía. Nosotros no consideramos que nuestro candidato, su equipo y nuestro partido en Córdoba tenga que interrumpir su actividad. Es más, cuando nosotros nos reunimos con colectivos quieren ver a José María Bellido, porque la mayoría de sus problemas tienen que ver con el Ayuntamiento. No estamos poniendo a nuestro candidato municipal como estrategia en esta campaña sino que él mantiene su campaña y nosotros simultaneamos la nuestra. No podemos parar.

-¿Le dan validez a las encuestas que se han publicado?

-Las encuestas representan una tendencia, una intención de voto. Detrás de las encuestas hay mucha cocina, mucho interés y los medios de comunicación usan las encuestas para influir. Hoy más que una herramienta de información, las encuestas son una herramienta de influencia. Así que nosotros la vemos con sumo respeto pero también teniendo en cuenta que su objetivo no es informar sino influenciar.

-¿Se atrevería a dar usted un resultado?

-No. la verdad es que los dones de adivinación nunca han sido mi fuerte.

-Lo digo para que tenga la posibilidad de influenciar...

-Sinceramente, en las últimas elecciones autonómicas, nacionales se han dado circunstancias tan anómalas, tenemos nuevas formaciones políticas, nuevas confluencias... Realmente ahora más que nunca los ciudadanos deciden en el último momento. Antes no pasaba, pero ahora con la realidad política que tenemos nadie nos dice que pase algo que lo pueda cambiar todo. Lo de Gibraltar, por ejemplo, sabemos que en el PSOE no ha gustado la decisión del presidente del Gobierno. No sabemos si eso va a influir en el ámbito de actuación del propio PSOE. Pueden pasar tantas cosas que no me animo a darte ninguna cifra.

-El otro día en el mítin de Vox en Córdoba dijeron que los del PP eran unos hippies, ¿qué le parece?

-A mí me parece bien que en un mitin de Vox se hable del PP.

-Aparte de la broma, nunca el PP había tenido tanta competencia en el voto de la derecha.

-Es un reto que nos hace estar aún más audaces. Nosotros hacemos un llamamiento a los valores más democráticos y a entender que la política está al servicio de los ciudadanos y no podemos estar al albor de los populismos y la demagogia, ni de la derecha ni de la izquierda. Desde nuestros valores y nuestros principios apostamos por un cambio en Andalucía, que es de lo que estamos hablando. Aquí no estamos hablando de un partido o de otro, sino de lo que nuestra tierra necesita y nosotros, con nuestro programa electoral, con nuestro aval en la gestión, somos el único cambio posible. El PP es la única garantía de cambio.

-¿Cuál sería la primera medida que llevaría al Parlamento de Andalucía?

-La situación de las residencias y de los mayores en nuestra provincia, la desigualdad que hay en la provincia con respecto a la capital de cómo están los mayores. La falta de infraestructuras hace que las familias tengan unos problemas brutales. Hay familias pidiendo préstamos para poder tener a sus padres en residencias. Hay familias dejando de trabajar para cuidar a sus mayores en sus casas porque no hay plazas concertadas en las residencias y, seamos sinceros, no se puede afrontar el pago de una residencia privada en la mayoría de las familias trabajadoras de nuestra provincia. Para mí eso es una prioridad porque es dar dignidad a las personas mayores, cumplir con un derecho como es la dependencia y la asistencia, permitir la conciliación de las familias.

-Si gobierna el PP la Junta, ¿los presupuestos volverán a estar provincializados?

-Absolutamente. Nosotros hemos estado al frente y siendo la base del Gobierno de España y, en los presupuestos más difíciles que hemos tenido que hacer, el PP ha dado la cara. Porque los políticos tenemos que dar la cara, cuando vienen buenas y cuando vienen malas. Lo que no puede ser es que se oculten los datos y así no tener que dar la cara. Eso significa que en el PSOE no ha habido la mínima vocación de apostar por nuestra provincia, por nuestras infraestructuras. Es dificilísmo, pero nosotros lo hemos hecho con el convencimiento de que era para mejorar y revertir la situación. Si el PSOE entiende que nunca va a revertir la situación, la única postura que le queda es esconderse. Para nosotros desde luego eso es lo peor que puedes hacer contra la propia sociedad porque pierdes la credibilidad. Aquí vemos hospitales, carreteras, infraestructuras prometidas un año detrás de otro que no se cumple y aquí no pasa absolutamente nada.

-En un mes como noviembre, en el que se celebra el Día contra la Violencia a la Mujer, se ha hablado muy poco de mujeres en esta campaña.

-Es que estamos hablando en esta campaña de cuestiones que deberían estar resueltas. Estamos hablando de la climatización de los centros escolares, de los niños que están en caracolas, de los profesores que cobran menos que en otros sitios, de los medicamentos, de que no hay residencias... De cosas demasiado básicas que ya tendrían que estar resueltas. Una campaña electoral de las autonómicas, con las competencias que tiene la comunidad, en pleno siglo XXI, en vez de estar hablando de la situación del Brexit para generar oportunidades, de la necesidad de innovar en la tecnología aplicada a las aulas, de transformar nuestro sector productivo, de las mujeres... En vez de hablar de esa realidad y de idear estrategias, planes, objetivos, estamos hablando de cosas que es una pena que sean el centro de esta campaña. Comparto contigo que no se está hablando de muchos problemas reales que son los que vivimos hoy los cordobeses porque estamos solucionando problemas que el PSOE no ha hecho durante los últimos años. Nosotros llevamos en el programa medidas para la conciliación, contra la violencia género, contra la brecha salarial y las desigualdades en el empleo.

-¿Tiene alguna aspiración en la política? ¿Cuál sería su cargo soñado?

-Estar algún día en el Ayuntamiento. Me parece lo más bonita, sin duda. No hay nada mejor que la posibilidad de cambiar la tierra que te ha visto nacer, la ciudad en la que has crecido y de la que formas parte. Sin duda para un político estar en el Ayuntamiento y poder cambiar su ciudad es lo más satisfactorio.