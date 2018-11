El PSOE pierde apoyo mientras Ciudadanos acorta distancias

Ninguno de los partidos que concurren a las elecciones el próximo 2 de diciembre repetirá resultado en Córdoba. El fin del bipartidismo y la consecuencia de un Parlamento fragmentado tiene también su expresión en la provincia, donde el reparto de los 12 escaños será distinto al actual. En líneas generales, según la encuesta elaborada por Metroscopia para el Grupo Joly, el PSOE perdería apoyo de manera significativa (del 36% al 31,9%), pero seguiría siendo el partido más votado, mientras que Adelante Andalucía se colocaría como segunda fuerza y mejoraría en unas décimas el resultado conjunto de Podemos e IU en 2015 (pasaría del 22,6% al 23,1%). El PP, pese a su fuerte caída, resiste a Ciudadanos en Córdoba y no se produce el sorpasso, aunque la formación naranja reduce distancias con los populares, al pasar de casi 20 puntos de diferencia a sólo tres. Con este escenario el reparto se quedaría, por tanto, con cuatro parlamentarios para el PSOE (antes cinco), tres para Adelante Andalucía (frente a los dos de 2015), tres para el PP, que perdería uno, y dos para Ciudadanos, que ganaría un escaño.

Córdoba, por tanto, no se escapa a la tendencia que se apunta en la encuesta para el conjunto de Andalucía, de manera que los socialistas, aunque cosecharían los peores resultados de su historia en Córdoba, serían el partido más votado. Lo más llamativo de esta encuesta es que, en este caso, el ascenso de Cs no consigue superar al PP -como pasa en otras provincias- y sólo le supone que gane un escaño. Los populares, aunque siguen en caída libre y bajan en seis puntos en intención de voto -lo que implica perder un parlamentario-, le aguantan el tipo a la formación naranja que, como tantas veces se ha dicho, no tiene en Córdoba el tirón que en otros territorios debido, entre otros motivos, al bajo perfil de sus representantes locales. De otro lado, la designación de José Antonio Nieto como cabeza de lista del PP puede también haber amortiguado esa escalada, ya que la figura del exalcalde sigue estando muy presente entre el votante popular, pese al mal resultado que le augura la encuesta. Con todo, la distancia entre ambas formaciones se reduce de manera significativa. En Adelante Andalucía se mantendrían en los resultados de Podemos e IU por separado, aunque mejora en el reparto de escaños favorecidos por la Ley D'Hont.

Susana Díaz es la que obtiene mayor desaprobación por su gestión en Andalucía

Según los datos sobre fidelidad de voto, se pone de manifiesto que la mayoría de los votantes que gana Ciudadanos provienen del PP (17%), mientras que, por contra, la mayoría de los cordobeses que ha mostrado su intención de apoyar a Vox había votado en 2015 a Ciudadanos (6%), frente al 3% que apoyó al PP. Estos datos muestran las turbulencias que ahora mismo hay en el voto de centro derecha y los cambios que todavía puede haber de aquí al próximo 2 de diciembre. Aunque el partido de Santiago Abascal se queda en un 1,9% de intención de voto -lo que es un gran ascenso, ya que en 2015 se quedó en el 0,3%-, la encuesta deja entrever que hay que tener en cuenta el trasvase que se produce ya que, aunque no sea suficiente para otorgarle representación, sí que es determinante para influir en los resultados del PP y Cs. El voto de castigo parece que se impone tras quedarse prácticamente demostrado que la suma de las dos fuerzas pueda ser opción de gobierno.

Entre las fuerzas de izquierda, sin embargo, la fidelidad de voto es mayor, de un 62% para el PSOE, mientras que Adelante Andalucía recibirá el 72% de los votantes que apostaron por Podemos y el 63% de los que votaron a Izquierda Unida.

Además de los resultados de intención de voto, la encuesta revela que crece la indiferencia entre la población por la política. Así, resulta llamativo que el 28% de los cordobeses sienta que ningún partido representa los intereses de los andaluces. Esta respuesta, además, es espontánea, según aclara Metroscopia, ya que no se ofrecía en la entrevista. La mayoría de los que realizaron este afirmación son potenciales votantes de Cs y PP. Un 22% de los cordobeses, sin embargo, cree que el PSOE sería la formación que más representa a los andaluces, mientras que el PP se situaría como segunda opción, con el 16%.

El documento también desvela la incapacidad de los partidos para generar ilusión, pues al 29% de los cordobeses no le inspira ilusión ninguna de la formaciones. Quien mejor parado sale en la encuesta, una vez más, es el PSOE, empatado con Ciudadanos con un 20%, mientras que el PP ilusiona al 16% de los encuestados y, curiosamente, Adelante Andalucía sólo recibe el 12% de respaldo en esta cuestión.

Los cordobeses, además, son bastante críticos con sus líderes políticos, pues nadie sale bien parado a la hora de valorarlos. El 61% de los posibles votantes desaprueba la gestión de Susana Díaz al frente de la Junta de Andalucía, mientras que el 48% está descontento con Juanma Moreno. Estos dos líderes son los peor valorados, mientras que Teresa Rodríguez se sitúa en segunda posición y Juan Marín sería el que parte con mejores perspectivas, aunque tampoco llega a un grado alto de aprobación.