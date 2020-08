El Ayuntamiento citará a los vecinos en septiembre para consensuar una Ronda Norte "amable y urbana"

La Ronda Norte, la infraestructura que cerrará el anillo viario de la ciudad tras décadas de demora, será más una vía "urbana y amable" con los vecinos que una carretera convencional. Así lo ha defendido este jueves el alcalde de Córdoba, José María Bellido, en el transcurso de una visita al tramo que ejecuta el Ayuntamiento y en el que invierte 6,7 millones. Falta por concretar el tramo que le compete a la Junta de Andalucía, presupuestado en 90 millones, y que a priori cuenta con el rechazo del Consejo del Movimiento Ciudadano por considerarlo irrespetuoso con el entorno.

De ahí que Bellido haya lanzado un mensaje de entendimiento para que haya consenso y no poner en riesgo la que ha considerado la mayor inversión en Córdoba de las últimas décadas. Así, ha tendido la mano y ha asegurado que será "un tramo amable" que no generará "nuevas barreras en la ciudad". La idea es separar el vial "en lo posible" de las viviendas preexistentes, con medidas paliativas de ruido como barreras arbóreas. La idea es que el resultado final no se parezca tanto a una ronda como a una "vía urbana, con limitaciones de velocidad a 50, semáforos y pasos de peatones".

El alcalde ha avanzado que en la primera quincena de septiembre, coincidiendo con el regreso al colegio y al trabajo, se citará al Consejo del Movimiento Ciudadano y a los consejos de distrito Norte y Noroeste para retomar la "negociación". Porque, ha insistido, la ciudad no puede renunciar a esta infraestructura, de la que todas las capitales del entorno disfrutan desde hace años. La Ronda Norte, ha razonado, es de suma importancia para ámbitos como la logística, un área en el que Córdoba quiere ser puntera, y la movilidad. "Es una deuda histórica, y es inexplicable que siga sin resolverse", ha insistido el primer edil.

El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuente, ha apuntillado que no será una vía "de alta velocidad, sino muy amable, muy contextualizada con el entorno urbano". Habrá un sistema de rotondas, con semáforos y control de velocidad, carril bici, barreras arbóreas y zonas ajardinadas, ha defendido para descartar la imagen de una carretera convencional.

El proyecto viene impulsado por los cogobiernos de PP y Cs en el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, y se hará -ha subrayado- "de acuerdo con los vecinos". "No voy a ser quien renuncie al proyecto, no voy a cometer esos errores tan grandes", ha advertido, molesto además por que "se politice el asunto, porque esto es político".

Urbanísticamente, la Ronda Norte seguirá el "modelo tradicional" que ha tenido en su desarrollo la ciudad, que se encuentra "repleta de grandes avenida que no interfieren" en la vida de los vecinos. Bellido ha puesto como ejemplos Vallellano, l aVictoria, el Vial Norte o, más recientemente, la zona de la Arruzafilla. "No va a ser más que una continuación del urbanismo histórico de la ciudad", ha hecho un llamamiento al consenso.

Sobre el tramo municipal, en ejecución, ha explicado que en estos momentos se está aplicando la segunda capa de asfalto. La tercera y última se ejecutará durante el primer trimestre de 2021, cuando está previsto que finalicen los trabajos, algo demorados debido a que han surgido "condicionantes técnicos". Y es que la adjudicataria se encuentra a la espera de una respuesta de Endesa para solucionar el cruce de líneas de alta tensión en el trazado, algo que el alcalde espera que se resuelva "cuanto antes".