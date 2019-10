El Ayuntamiento quiere abrir el Centro de Ferias del Parque Joyero en verano de 2021

El Centro de Convenciones, Ferias y Exposiciones del Parque Joyero abrirá sus puertas entre julio y agosto del año 2021. Al menos eso espera el alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien junto al presidente de la Gerencia de Urbanismo (GMU), Salvador Fuentes, ha informado sobre los avances en torno a un proyecto que se inició durante el mandato del popular José Antonio Nieto y que ha sufrido diversas vicisitudes.

Bellido ha explicado que ya está listo el borrador del proyecto de terminación de la obra de este espacio, ya en manos de los técnicos de la Gerencia que, durante el próximo mes, lo revisarán para poder sacarlo a licitación lo antes posible.

"Dije hace un tiempo que para el 15 de octubre íbamos a contar con el proyecto de terminación", ha recordado el alcalde, quien ha añadido que desde hace dos días "ya contamos con el proyecto". El regidor ha criticado que durante el anterior mandato de PSOE e IU "no se ha avanzado absolutamente nada" a lo que ha agregado que "la obra se paró y nunca más se supo".

Bellido ha insistido en que cuando accedió a la Alcaldía "se había dicho" que existía un proyecto para acabar la obra, algo que no era cierto. "Se habían dado plazos cuando no había ni proyecto", ha denunciado el alcalde, quien ha asegurado que tampoco existía el convenio con la Diputación (que aporta un millón de euros a la obra), algo que tuvo que firmarse el mismo día de la toma de posesión.

Finalmente, y como el gobierno municipal de PP y Cs ya anunciara, no será la empresa pública Tragsa la que realice la obra, sino que se sacará a licitación. Según el primer edil, "los precios a los que trabaja la empresa pública no son los mismos que la privada" y ha apuntado que defendieron que no se hiciera por encomienda, sino que se sacara a licitación porque además, ha añadido, el Ayuntamiento no es accionista de Tragsa (la Diputación y la Junta, sí), cuyo coste sería más elevado.

"Garantizamos que vamos a dejar Córdoba con un centro de ferias durante este mandato", ha manifestado el alcalde, quien ha defendido que "lo vamos a hacer con absoluta transparencia y con adjudicación por concurso público".

Presupuestos y fechas

El alcalde ha detallado que los plazos que se manejan para adjudicar la obra y comenzar con la misma dependen de la contratación pública. En este caso, teniendo en cuenta que hasta dentro de un mes no se sacará a licitación la terminación del proyecto, Bellido ha recordado que la adjudicación definitiva puede durar entre "seis y ocho meses".

El presupuesto de licitación de la obra que queda por hacer (prácticamente la mitad) en el Centro de Ferias es de algo más de 13,2 millones de euros e incluye una serie de novedades, encaminadas ellas a mejoras de eficiencia energética.

Ha sido Salvador Fuentes quien ha desgranado ese presupuesto y todas las fechas claves en una obra que arrancó en 2014. El presupuesto inicial de licitación era de 14,4 millones de euros, pero finalmente se adjudicó a la empresa UCOP por 10,9 millones de euros, que ejecutó 5,5 millones antes de incumplir sus trabajos y que el contrato se resolviera.

Por lo tanto, el presupuesto de licitación pendiente de la obra cuando UCOP dejó el espacio era de 8,9 millones de euros, que actualizados a los precios actuales asciende a 10,2. En su momento, UCOP ofertó siete mejoras por 2,3 millones de euros, que ahora no se incluyen en ese formato, sino dentro de la propia licitación (entendiéndose como algo clave en la obra y no un añadido).

Por lo tanto, sumando todo, incluido ese casi millón de euros que se introduce en materia de eficiencia energética (para asuntos de climatización y placas fotovoltaicas), el presupuesto asciende a esos 13,2 millones. En cualquier caso, el Ayuntamiento intentará que las actuaciones de eficiencia energética corran a cargo de una subvención que se solicitará a la Agencia Andaluza de la Energía y también existe medio millón de euros depositado a modo de garantía que todavía no está claro que se pueda utilizar.