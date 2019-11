La Axerquía dice que la mesa del Casco propuesta por el Ayuntamiento es "inútil"

La presidenta de la asociación vecinal La Axerquía, Juana Pérez, ha calificado la mesa del Casco Histórico impulsada desde el cogobierno municipal de "inútil" y como "una distracción hasta el aburrimiento".

En un documento de cinco páginas, Pérez desgrana todas las normativas, enfoques, estudios y propuestas que se han hecho a lo largo de estos años para hacer del Casco una zona más "habitable". Por esto, ha reprochado a la delegada del Casco, Laura Ruiz, que haya justificado la creación de una nueva mesa porque "nadie ha hincado el diente hasta ahora" cuando, ha añadido, "no partimos de cero".

Pérez ha reconocido que los problemas "están definidos", pero aún así, entiende que la mesa que se creado "no servirá para abordarlos". Y es que, ha agregado, "el instrumento no es adecuado para la función que se espera".

Entre los reproches a este nuevo instrumento, la presidenta de la asociación de vecinos se ha preguntado "¿qué justifica que en ella esté el Círculo de la Amistad? ¿y el hospital Cruz Roja?". Entiende, en cualquier caso, que si forman parte activa de la zona formen parte de la mesa, pero ha denunciado que no estén, por ejemplo, Fepamic o la ONCE cuyo "domicilio social no está en el Casco, aunque sufran todas las dificultades para transitar por él".

También ha apuntado que el horizonte que se han marcado de tener el plan definitivo para entregar a la Unesco en tres años no servirá "sin una propuesta previa del gobierno municipal". "El Ayuntamiento no tiene plan, ni sabe qué hacer con la mesa, ni considera que los problemas del Casco Histórico tengan dimensión de ciudad", ha insistido Pérez. Por lo tanto, esa mesa es "prescindible".

Lo que "teme" la asociación

Según Juana Pérez, "nos tememos que el verdadero plan sobre esta parte de Córdoba será el que ya se viene aplicando desde hace años". Con ello, ha apuntado que ese plan es el de la "insostenibilidad" y ha nombrado causas como la promoción sin límites del turismo, los apartamentos turísticos, la relajación con la aplicación de las ordenanzas o la ausencia de vivienda pública en alquiler.

Por lo tanto, la asociación pide que ese plan que habrá que entregar a la Unesco se tenga listo en un año y que, mientras tanto, se apliquen las ordenanzas, se haga un seguimiento de la proliferación de apartamentos turísticos y se aligere de eventos a la zona.