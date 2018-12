El Ayuntamiento prohíbe sacar barras en la avenida Barcelona la tarde de Nochebuena

Los responsables de las policías Nacional, Local y de la Junta de Andalucía y de la Guardia Civil han celebrado la Junta Local de Seguridad para las fiestas navideñas en Córdoba. En dicho encuentro se ha analizado la coordinación policial para garantizar la seguridad de la ciudadanía en unas fechas caracterizadas por las aglomeraciones.

Unos de los puntos que ha salido en esta junta ha sido la instalación de barras en la calle por parte de los distintos comercios de restauración en días como el 24 de diciembre, especialmente al mediodía. Según ha detallado el teniente alcalde delegado de Seguridad, Emilio Aumente, hay zonas donde el Ayuntamiento no ha dado permiso para la instalación de dichas barras.

"Estaremos vigilantes para que eso no ocurra [la instalación de esas barras] porque nos genera bastante problema con respecto a esa bebida que acaba descontrolada", ha advertido Aumente, quien ha recomendado "que no intenten sacar barras porque la Policía va a estar atenta".

El responsable municipal de Seguridad se ha referido, concretamente, a zonas como la avenida Barcelona, una de las más populares para la mañana y la tarde del día de Nochebuena. "Para poner una barra en la vía pública hay que solicitar permiso y si no damos permiso no se puede, y ese permiso no se ha dado", ha apuntado, y ha recordado que "hay sitios, como la avenida Barcelona, donde hemos tenido problemas". "Ahí no se van a dar permisos para barras", ha insistido Aumente, quien sí ha reconocido que hay otros espacios donde quizá el paso de los peatones no se entorpezca tanto, como pueden ser los soportales de la plaza de la Corredera.

La Policía vigilará que el sector hostelero no incumpla la normativa

Aún así, ha manifestado que "no aprovechemos porque al final generamos conflicto" y, ha añadido, "en Nochebuena al mediodía sale mucha gente a la calle y hay que tener cuidado".

Aumente también ha explicado que volverá a desplegarse el dispositivo tradicional para otra jornada de aglomeraciones, como es Nochevieja. "Tendremos las medidas de prevención en la fiesta de por la noche", ha señalado, en referencia a la concentración en la plaza de las Tendillas.

Algo que sí cambia, o que más bien aumenta, son los controles a vehículos. El también delegado de Presidencia del Ayuntamiento ha explicado que estos controles de alcohol y drogas aumentarán con respecto a los que se efectuaron en las Navidades del año pasado. Aumente ha recordado que los peligros que conlleva el consumo de drogas al volante son los mismos que los del alcohol y ha apuntado que será la Guardia Civil el cuerpo que lleve a cabo los controles en las rondas y que la Policía Local hará lo mismo dentro de la ciudad.

También ha habido un aumento del refuerzo policial en la zona donde se celebran los Patios en Navidad. La participación de un mayor número de recintos este año, así como horarios más tardíos, han llevado al Ayuntamiento a reforzar la vigilancia policial en esta zona.

Con respecto a los petardos, Aumente ha informado de que el bando que regula su venta y uso lo firmó la alcaldesa, Isabel Ambrosio, el 8 de noviembre. Con ello, ha insistido en que se controlará la venta ilegal así como el mal uso; sobre esto último ha detallado que no se ha dado ningún permiso para el uso de material pirotécnico en vía pública.

El último gran evento de las fiestas navideñas será la Cabalgata de los Reyes Magos del 5 de enero. En cuanto a esta cita, Aumente ha comentado que, como años atrás, se formará un operativo especial y que se pondrán más vallas flexibles para garantizar la seguridad, sobre todo, de los más pequeños.

La subdelegada valora la coordinación

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha valorado esta Junta Local de Seguridad como "muy productiva" y ha añadido que "es un mecanismo muy rodado". Con ello, ha agradecido a los responsables de cada área "la coordinación y el trabajo conjunto porque nos hace más eficaces".

Valenzuela no ha detallado el número exacto de agentes que se desplegará para estos días, pero sí ha asegurado que "las plantillas van a estar absolutamente operativas y a disposición de estas fiestas". "Córdoba puede estar tranquila de que sus efectivos de seguridad van a estar absolutamente operativos y el mecanismo engrasado para disfrutar de las fiestas", ha insistido la subdelegada quien ha afirmado que "la coordinación no suma efectivos, sino que multiplica nuestra eficacia".