Casi 5.000 pymes y autónomos recibirán ayudas del Plan Reactiva del Ayuntamiento de Córdoba

El Plan Reactiva Córdoba ha recibido cerca de 5.000 solicitudes de pequeños y medianos para acceder a algunas de las ayudas contempladas en la convocatoria, dotada de 4,5 millones de euros. Según ha explicado el delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, desde que se abriera la convocatoria, el pasado 15 de febrero, y hasta el 2 de marzo, se han registrado un total de 4.976 solicitudes, el 65% de las mismas durante la primera semana.

El Plan Reactiva se trata de un programa de ayudas de emergencias a autónomos y empresas de la ciudad de Córdoba pertenecientes a diversos sectores económicos afectados por la reducción de la actividad producida a consecuencia de las medidas adoptadas para combatir la propagación de infescciones causadas por el SARSCoV-2 para el mantenimiento del tejido empresarial y el empleo.

La convocatoria se dividía en cuatro grupos y han sido los dos primeros los que más peticiones han registrado. Concretamente, el grupo uno, que tiene que ver con bares pequeños, peluquerías, taxis o guías turísticos, ha contabilizado 2.401 peticiones. En este apartado el montante para las subvenciones roza los 1,9 millones de euros.

El grupo dos, para comercios y restaurantes, ha recibido 2.272 solicitudes, para las que hay cerca de 2,4 millones de euros.

El grupo tres, dotado con 111.000 euros, ha registrado 84 peticiones de ayudas, que irían a parar a empresas de hospedajes, espectáculos y organización de congresos. Y el grupo cuatro, para hoteles y empresas de transporte en carretera y dotado con 139.000 euros, ha contabilizado 67 peticiones.

Según ya recordó Fuentes, la media de las aportaciones estaría en 1.000 euros, con una horquilla que va desde los 770 hasta los 1.900. El pequeño comercio, ha indicado el también presidente de la Gerencia de Urbanismo, copa la mayoría de las peticiones de ayudas, seguido de las cafeterías, el sector del taxi, las autoescuelas, las lavanderías, las peluquerías, los estudios fotográficos, los guías turísticos o los hoteles.

Los motivos de la exclusión van desde haber facilitado un número de cuenta erróneo -en 32 casos-, defecto subsanable; como también son defectos subsanables no haber presentado la solicitud en modelo normalizado -118 casos-; no haber presentado el modelo de datos bancarios -63 casos-; no haber presentado la instancia normalizada ni el modelo de datos bancarios -26 casos-; no constar que el solicitante esté dado de alta en el epígrafe IAE indicado en la solicitud -301 casos-; no constar qye el solicitante esté dado de lta en la actividad económica los días 14 de marzo de 2020 y 2 de marzo de 2011-85 casos-, algo que en principio no es subsanable-.

El edil de Urbanismo ha detallado que la resolución provisional será en la semana del 17 al 22 de mayo, mientras que del 24 al 29 será la definitiva, y las ayudas se abonarán en junio.

Fuentes ya informó además de que a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico de Córdoba (Imdeec) se abriría otra convocatoria para incluir a las empresas que quedaron fueran del Plan Reactiva. Esas empresas tienen que ver con los sectores de la artesanía, las agencias de azafatas y la fabricación textil y también podrán optar a una ayuda media de 1.000 euros.