Los analistas alertan de que el Brexit obliga a las empresas a cambiar sus estrategias exportadoras

Las empresas están obligadas a cambiar sus estrategias exportadoras si quieren continuar vendiendo sus productos en el Reino Unido. Esta es una de las máximas defendidas por analistas como José Miguel Soriano, de Andersen Tax & Legal, en las jornadas Brexit: Impacto en la exportación de productos agroalimentarios, una cita organizada por la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y en cuya inauguración también se ha insistido en que "la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) es una noticia que no es buena, es algo muy importante que puede causar muchos problemas si no se toman las medidas oportunas en las empresas agroalimentarias de Andalucía en general y de Córdoba en particular", ha destacado el delegado del Gobierno regional en la provincia, Antonio Repullo.

"Estas jornadas las hemos enfocado al sector agroalimentario porque somos fuertes en nuestra provincia en dicho sector, pero cualquier empresa que exporte al Reino Unido se va a ver afectada, no hay ninguna que se libre de volver a pagar tasas, volver a pagar aranceles, volver a pasar la aduana, hemos vuelto atrás", ha puntualizado el presidente de CECO, Antonio Díaz. El responsable de la patronal ha destacado que en torno al 15% de las empresas cordobesas venden en el Reino Unido, "fundamentalmente pertenecientes al sector agroalimentario".

Si algo ha quedado también claro durante la inauguración es el periodo de incertidumbre que se abre con el Brexit para las empresas exportadoras al Reino Unido. "Para Andalucía en general y para Córdoba en particular el mercado del Reino Unido es muy importante; estamos hablando de que más de 120 empresas del sector agroalimentario de Córdoba y provincia exportan sus productos al Reino Unido, a Estados Unidos o a otros muchos países. Es una situación muy difusa, muy complicada la que nos queda hasta completar el año 2020 en lo que respecta a saber cómo exportar, en ver qué estrategias hay que llevar a cabo", ha relatado Soriano.

También ha quedado claro durante la inauguración que con la crisis económica "muchas de las empresas para seguir prosperando tuvieron que exportar y el Reino Unido ha sido uno de los principales países de acogida, por tanto el porcentaje de empresas que lo hacen es muy elevado", ha añadido Soriano.

El analista de Andersen Tax & Legal ha apuntado que con la salida del Reino Unido de la UE se ha abierto un impás hasta el año 2021 sin que se sepa realmente cómo afectará a las empresas exportadoras. Soriano ha añadido que esas empresas deberán diseñar estrategias para minimizar tanto el impacto económico como el administrativo que el Brexit les va a suponer. "Desde el punto de vista económico están los aranceles y otras políticas proteccionistas, y cuando se tienen que pagar aranceles se estrechan los márgenes y en el sector agroalimentario ya están lo suficientemente estrechos, pero las empresas exportadoras también se pueden ver afectadas desde el punto de vista administrativo", ha puntualizado

"Ya no solo es una cuestión de precios, sino también una cuestión administrativa, no sabemos, por ejemplo, cómo las denominaciones de origen van a ser aceptadas, si van a tener que iniciar un nuevo procedimiento de reconocimiento...vamos a tener que ponernos al día en muchas cosas que anteriormente se daban por sabidas", ha incidido. Soriano ha puesto el ejemplo del vino, regulado por consejos reguladores que están reconocidos en la UE, por lo que ha alertado de que que tras hacerse realidad el Brexit habrá que ver si el Reino Unido lo reconoce como un producto de denominación de origen o como un producto genérico. "Ese es otro problema que se puede generar y que habrá que estar atento a lo largo de este año a ver cómo se desarrolla", ha insistido.

El analista de Andersen Tax & Legal ha defendido que para cada empresas "hay que hacer prácticamente un traje a medida" a la hora de diseñar esas nuevas estrategias para la exportación. "No es lo mismo exportar vino que exportar aceite, a lo mejor cada caso tendríamos que hablar de aranceles de forma diferente; el etiquetado también puede verse afectado, por lo tanto habría que analizar punto por punto. Lo importante es que empiecen a asesorarse desde ya con cualquier empresa especializada", ha defendido.

Mientras, el delegado de la Junta en Córdoba ha destacado que la Administración autonómica "se ha adelantado a los acontecimientos" con la propuesta de 112 medidas para afrontar el Brexit "con el objetivo de afianzar a nuestras empresas, apoyarlas y estar al lado de ellas. De esas 112 ya se han desarrollado prácticamente la mitad, estamos en un nivel de realización de esas medidas del 41%", ha puntualizado.

Repullo ha detallado que se trata de medidas encaminadas, entre otros objetivos, a evitar que los controles aduaneros "no limiten la entrada de productos, no dejen productos perecederos en las fronteras un tiempo innecesario que hagan que esos productos se echen a perder, medidas como el apoyo a planes de internacionalización para esas empresas que están ya trabajando con Gran Bretaña y sobre todo para aquellas que también quieren afianzar sus políticas de comercialización e internacionalización en otros países, medidas financieras con una línea de crédito de 300 millones de euros a través de entidades financieras con un interés cero y medidas que vayan a ayudar a nuestras empresas".

El delegado de la Junta en Córdoba ha demandado que ese adelanto a los acontecimientos que se ha hecho por parte del Gobierno regional lo hagan también todas las administraciones; "que también se haga por parte del Gobierno de España, que si es necesario pedir una serie de medidas de aplicación urgente a la UE, que se haga, que no se abandone al sector agroalimentario".