Una alumna sorda de Córdoba reclama intérprete de signos para poder seguir las clases

Una estudiante de un ciclo de Peluquería y Estética del instituto El Tablero de Córdoba, Cristina Moreno, ha denunciado que lleva desde principio de curso sin el apoyo de un intérprete de lengua de signos para poder seguir las clases dado que sufre una sordera profunda que le impide comunicarse y recibir los mensajes del profesorado.

Moreno, de 20 años, ha explicado que pidió el intérprete "cuando me admitieron en el ciclo a primeros de octubre y hasta hora nada", pese a que "he ido a hablar muchas veces con la orientadora y lo he pedido" a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional "pero aún nada".

El caso es conocido por el departamento de la Junta de Andalucía que está intentado poner una solución al problema planteado por la alumna, según han señalado fuentes de la Delegación Territorial, aunque no concretaron la vía para solventar la situación.

La joven ha explicado que había remitido dos correos a la representación de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Córdoba y que el primero le fue respondido por una jefa de servicio en el sentido de que seguía en estudio el caso. "Eso fue a finales de octubre y del segundo correo aún no me han contestado", ha lamentado.

Cristina Moreno ha subrayado que está "sacando la primera evaluación gracias a la gran ayuda de los profesores y mis compañeros".