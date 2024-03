El alcalde destaca las perspectivas "fantásticas" de ocupación turística para la Semana Santa de Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha valorado este miércoles las perspectivas "fantásticas" de ocupación en los establecimientos turísticos durante la Semana Santa en un mes de marzo, que, en general, "está siendo bueno", en espera también de la próxima semana, pendientes de los pronósticos de precipitaciones, que pueden hacer que "se retraigan los turistas".

El regidor ha declarado que "la Semana Santa va a ser aún mejor", aunque hay "una sensación agridulce ahora mismo", con "todos mirando al cielo, en parte preocupados, porque puede estropear la Semana Santa y en parte también sabiendo que es una agua muy necesaria", ha reflexionado.

Por tanto, ha señalado que "este año es una sensación distinta a la de otros años, donde sólo pensábamos en la Semana Santa y fastidiaba mucho que cayera agua", de modo que cree que "este año hasta el más cofrade de la ciudad sabe que si cae agua tampoco es una mala noticia para la ciudad", aunque "supone un inconveniente para las cofradías y para el turismo", ha lamentado.

Preguntado por el tema de la tasa turística, Bellido ha comentado que "tiene sentido únicamente si es finalista, si revierte" en la ciudad, "en mejorar el mantenimiento del casco histórico" y "la sostenibilidad de los barrios y del propio sector turístico". De lo contrario, ha mantenido que "no tiene sentido". A juicio del alcalde, "no tendría sentido que fuera solamente una herramienta para recaudar, que no supusiera un incremento de la inversión necesaria en la zona turística".