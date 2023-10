El alcalde de Córdoba achaca a un impuesto de Pedro Sánchez la subida de la tasa de la basura

"Lo que estamos haciendo es pagar un impuesto que ha puesto Pedro Sánchez y con esto lo puedo resumir todo". Esta es la respuesta que hadado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ante la propuesta de Sadeco de aumentar la tasa de la basura en 34 euros de media a partir del año que viene y que este jueves se debate en el seno del consejo de administración de la empresa pública.

El alcalde ha recordado que este incremento se debe a la entrada en vigor este 1 de enero de la ley que regula el impuesto a los vertederos, transportes y depósito de los residuos "y a quienes nos corresponde pagarlos es a los ayuntamientos, en este caso a Sadeco". "Esta factura fiscal, que ha puesto el Gobierno de la nación, nos supone tres millones de euros al año, que al final pagamos todos los cordobeses", ha subrayado.

Bellido ha explicado que a lo largo de este año 2023, ha sido la entidad municipal quien ha asumido su coste "a pulmón porque había una situación excepcional , que eran los remanentes de libre disposición". "Hemos asumido el agujero de Sadeco a través de los remanentes, pero ahora eso se acaba", ha apuntado.

Ante esta situación, según ha detallado, es que o ese coste de esos tres millones de euros "se repercute vía tarifas o Sadeco entra en quiebra". Es más, ha insistido en que "el Ayuntamiento no puede financiar esos tres millones de euros a porque no los tenemos; es eso o subir impuestos. No podemos inventar el dinero".

Tras la presentación de la campaña del comercio Revive 2023, el alcalde ha recordado que tanto la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), como la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), ya se advirtió de esta situación y se pidió al Gobierno "una compensación a los ayuntamientos".

Y es que la aplicación de esta ley, ha anotado, "obliga a los ayuntamientos a establecer en un plazo máximo de tres años una ordenanza que regule el coste real de la prestación de servicios de los residuos y su transporte". En el caso de la ciudad de Córdoba ya contaba con ella, aunque la entrada en vigor de esta norma obliga a "cambiar el modelo de Sadeco y a poner un contendor más -el marrón-, cuando nuestro modelo es más avanzado".

Por ello, ha vuelto a insistir en que "si no queremos que Sadeco entre en quiebra, hay que repercutir ese impuesto; no me gusta hacerlo porque llevamos cinco años bajando impuestos, pero en esta ocasión no tenemos otra, porque sin, o no salen las cuentas y es la medida que tenemos que hacer".

Es más, ha avanzado que desde el Consistorio "no descartamos acudir a la vía judicial -contra la citada ley- porque es un trastorno económico y de organización empresarial ya que habría que cambiar la línea de Sadeco". Hasta el momento, el Ayuntamiento se encuentra a la espera de la alegación que ya presentado la empresa municipal de residuos a la citada ley.

Bellido, además, ha reconocido que tampoco se descarta aumentar el precio de la tarifa de agua. En este sentido, ha reconocido que hasta el momento "tenemos una situación distinta porque son necesarias inversiones por la sequía". "Puede ser que haya que retocar esa tarifa, pero no tendrá nada que ver con la recogida de residuos solidos urbanos en su cuantía, no es comparable".