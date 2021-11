El alcalde de Córdoba confirma un diálogo "desde hace muchos meses" con la Fundación Thyssen

El alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha confirmado la existencia de un diálogo "abierto y profundo desde hace muchos meses" con la Fundación Thyssen-Bornemisza Art Contemporary TBA21 y la Junta de Andalucía para que Córdoba sea sede de esta entidad.

Se trata de un acuerdo que aún no está cerrado ni firmado por las tres partes, por lo que "no podemos dar nada por cerrado a día de hoy". No obstante, Bellido ha resaltado que las conversaciones "van por buen camino".

Este proyecto se adhiere a Córdoba "por los valores de ciudad" que han podido reconocer desde la Junta de Andalucía y la Fundación Thyssen, con quien Bellido se ha mostrado agradecido.

Desde el Ayuntamiento, han asegurado que quieren atraer a Córdoba "proyectos a la altura que creemos que merecemos" para poder apostar por el desarrollo y talento cultural cordobés.

Bellido ha confirmado que se trata de un proyecto "ambicioso", ya que no solo busca albergar obras, sino también trabajar en el ámbito de la cultura del arte contemporáneo de la mano de una de las fundaciones "con mayor prestigio".

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), con sede en Córdoba, acogerá parte de la colección y también será sede de algunas de las actividades que organiza la fundación.

Aún se desconocen los detalles, pero el alcalde ha confirmado que el Consistorio "tendrá una importante aportación".