El acuerdo sobre los grandes pactos para Córdoba enfrenta a Hurtado y Bellido

El líder de la oposición municipal y portavoz socialista, Antonio Hurtado, rechazó ayer sentarse con el alcalde de la ciudad, el popular José María Bellido, para tratar los cinco grandes pactos que este propuso en su investidura al resto de grupos políticos del Ayuntamiento. Esos grandes pactos están relacionados con el desarrollo de la Agenda Córdoba 2030, el desarrollo logístico de Córdoba, el diseño de medidas para combatir el cambio climático y la protección del Casco Histórico, además de la mejora de los servicios municipales y la de las empresas públicas. Hurtado insistió en que se niega a sentarse “por el llamamiento a la movilización” que hizo Bellido hace unos días en apoyo de la manifestación organizada el pasado domingo por el PP en Madrid contra una posible ley de amnistía.

La reacción del regidor no se hizo esperar. Bellido calificó la postura de Hurtado como “incomprensible para los ciudadanos”. “Que rechace tratar los grandes pactos de ciudad es incomprensible para los ciudadanos, porque los ciudadanos lo que nos piden a todos los responsables públicos es precisamente lo contrario de lo que está haciendo el señor Hurtado, nos piden que nos sentemos, que dialoguemos, que alcancemos acuerdos y consensos para la ciudad”, sentenció Bellido. El alcalde insistió en que “esa postura del grupo socialista” va en contra de los intereses de la ciudad.

Bellido ahondó en el asunto destacando que no puede entender “cómo el Partido Socialista del señor Sánchez y del señor Hurtado no tiene inconveniente en sentarse a hablar con Puigdemont, que es un prófugo de la Justicia, o con Arnaldo Otegi, que pertenece a una formación que todos sabemos de donde viene, y que sin embargo no se puedan sentar conmigo, como alcalde de la ciudad, votado democráticamente para hablar de asuntos de ciudad”. “Me parece insultante que diga que es porque yo he hecho un llamamiento contra la democracia, cuando lo único que hemos hecho es ejercer nuestro derecho a la manifestación, la libertad de expresión y la libertad política”, añadió. Bellido concluyó sentenciando que Hurtado, al igual que el resto de las fuerzas políticas de la oposición en el Ayuntamiento, “siempre encontrará las puertas abiertas” para tratar temas de ciudad.

Los primeros cien días

Hurtado anunció que no se sentaría con Bellido para tratar los cinco grandes pactos que este le propuso a la oposición en su investidura el mismo día en el que realizó su balance sobre los primeros cien días del gobierno local. El edil socialista calificó esos primeros cien días como “propios de un gobierno anodino, sin fuerza ni ambición y confiado en su mayoría absoluta” que se ha centrado en “nombramientos, externalizaciones y privatizaciones” y que “ha olvidado a los ciudadanos y ciudadanas en el verano más duro que han vivido en años, que han pasado sin toldos en la capital y viendo cómo talaban indiscriminadamente árboles en todos los barrios de Córdoba”.

Hurtado insistió en que el alcalde de Córdoba “no ha sido ni siquiera capaz de tomar medidas en las barridas que han tenido el agua cortada por la sequía que estamos atravesando y que exige que actuaciones inmediatas y concretas”, así como a otras carencias y deficiencias, como la caída del turismo “que es nuestra principal fuente de ingresos” y el “caos organizativo en la promoción turística de la capital”; la demora de meses en la entrega de la única promoción de viviendas San Jerónimo II; las protestas vecinales en El Higuerón por el traslado del centro de salud; el estadio de El Arcángel en precario o las zonas de bajas emisiones sin abordar.

Además de la falta de proyectos e iniciativas en la ciudad, el portavoz del grupo municipal socialista también se refirió a la marcha interna de la administración local “propia de una estructura y organización atrasada, con una delegación de Infraestructuras paralizada por el caso Infraestructuras que dirimen los tribunales, con una alta morosidad en el pago a proveedores, con un presupuesto aprobado para un trimestre del año y, lo más sangrante, con devolución de fondos europeos por falta de capacidad de gestión”.

Frente a ello, Hurtado reivindicó el trabajo del grupo municipal socialista en estos cien primeros días de gobierno “en los que nuestra principal aportación son las iniciativas que hacemos a diario para solucionar las demandas ciudadanas”. El portavoz socialista "desmontó" los “cinco mantras de Bellido”, como son el anillo verde en la capital “cuando en realidad está convirtiéndola en un erial”, la bajada de impuestos “sin contemplar la progresividad, con lo cual beneficia a los más pudientes”, la “apropiación de la Base Logística como un proyecto de ciudad cuando en realidad es un proyecto del Gobierno estatal de Pedro Sánchez”, “la apuesta por los servicios públicos cuando los está externalizando poco a poco” y el “supuesto apoyo a las empresas cuando no cumple con los pagos ni con los plazos elevando la morosidad”. “Nosotros no compartimos la dirección que lleva la ciudad, y el gobierno de Bellido nos va a encontrar de frente”, remachó