A veces perder no duele

Si se pierde como perdió el pasado miércoles nuestro Córdoba no sabe tan mal como las otras muchas veces que ha perdido, que han sido demasiadas, en los últimos años. Eso es así. Porque a veces las derrotas son menos duras y hasta tiene un gustito casi dulce, aunque a todos nos habría gustado ganar de nuevo, que eso nadie lo ponga en duda.

Pero cuando se pierde después de haberlo intentado de todas las formas posibles, después de haberte dejado la piel en el campo, pero el de enfrente, simplemente, es mejor, la derrota no duele tanto. Eso es así y nadie me lo puede negar. El otro día la Real Sociedad en Córdoba hizo lo que tuvo que hacer, que era ganar, que para algo ellos son un equipo de Primera, además de los de arriba, y que juega muy bien al fútbol, y el Córdoba es un equipo de Segunda B, porque esa es la realidad. Y durante un buen rato los pusimos en apuros, ya lo creo, que nuestro equipo estuvo a la altura y algo más. Y sobre todo me gustó que lo intentaron, que se lo creyeron, y eso es algo que siempre se tiene que aplaudir, aunque luego las cosas no sean como uno quiere.

Está claro que nos hubiera gustado mucho más que pasase lo de Alcoy, que vaya partidazo se marcó el Alcoyano, que con uno menos eliminó a todo un Real Madrid. Ojalá hubiéramos disfrutado eso aquí, ya lo hubiéramos querido, pero no pudo ser. Pero nos debemos quedar, porque esa es la realidad, con que lo intentamos, y que por falta de ganas no fue. Y las ganas nunca nos deben faltar, para cualquier cosa que pretendamos hacer en nuestra vida, sea lo que sea, que eso es lo mismo.

En fin, que mejor hablar de fútbol, que hablar de lo otro, porque de lo otro a lo mejor no hay que hablar tanto, que estamos todo el día con el asunto en la boca. Pero la verdad es que hay que estarlo, porque vaya temporada mala que estamos pasando, una vez más. No es que sean malas las cifras, son peores, y me temo que van a seguir aumentando unos cuantos días más. Pero nada, que sigamos sin poner de nuestra parte, que todo lo vamos a seguir complicando un poco más. Pero no sólo nosotros somos los responsables, que a los políticos no los estoy viendo yo muy finos, pero a ninguno, ni a los de aquí ni a los de allá. Que ya deberían aprender de nuestro Córdoba, que por lo menos hay que intentarlo y querer que pase, y luego ya veremos hasta dónde llegamos, que eso sólo el tiempo lo dirá.

Mientras tanto, a seguir siendo prudentes y tratando de protegernos lo máximo posible, que cuando lo hacemos también protegemos a los demás. Que de eso se trata.