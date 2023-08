El Zumbacón de Córdoba tendrá en diciembre aparcamiento vecinal, temporal para los no residentes

El Zumbacón tendrá desde principios del próximo mes de diciembre 257 plazas de aparcamiento para los vecinos de dicho barrio, que serán temporales para los no residentes de la zona. Así lo han anunciado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el teniente de alcalde de Movilidad, Bernardo Jordano. "Se trata de una iniciativa promovida por los propios vecinos del barrio", ha indicado Jordano. En dicha zona de aparcamiento se establecerá un sistema de control de vigilancia con seis cámaras, "tres para la entrada de los vehículos y tres para la salida", ha apuntado Jordano.

"Las cámaras de entrada leerán las matrículas de los vehículos que accedan a la zona de parking y los de los no residentes dispondrán de un tiempo de cortesía que nosotros estableceremos, que puede ser de 15, 20 ó 30 minutos, está aún por determinar, para disfrutar de alguna de esas plazas", ha explicado el edil de Movilidad. "Si pasado ese tiempo por establecer las cámaras de salida no detectan una determinada matrícula que ya detectaron las de entrada, se avisará a un coche de control con la intención de dar parte a la Policía Local, con el objetivo de que vea si hay que denunciar a ese vehículo o no", ha añadido.

"Se trata de establecer una zona de aparcamiento vecinal gestionada desde el Ayuntamiento", ha explicado Jordano, quien ha justificado la puesta en marcha de la iniciativa en que "el Zumbacón es un barrio casi todo residencial, sin comercios ni hostelería; o lo que es lo mismo, está compuesto por edificios residenciales de una altura nada más que no tienen aparcamientos subterráneos ni cocheras propias para aparcar, lo que supone que los vecinos tienen unas necesidades permanentes de aparcamientos que debemos atender y resolver".

El edil de Movilidad ha comparado la iniciativa con la de una zona Acire, "pero con el matiz el matiz de que aquí sí se puede circular libremente, lo que no se puede es estacionar más de ese tiempo de cortesía que vamos a establecer". La empresa que fijará el sistema de control es, tal y como ha relatado, la actual adjudicataria de la Zona Azul en Córdoba. "En el caso de los vecinos, llevaremos a cabo un procedimiento, que se les comunicará debidamente, que se parecerá al control de autorizados que se sigue en Acire", ha adelantado. Este sistema de aparcamiento vecinal funcionará los 365 días del año y para llevarlo hacerlo realidad "firmaremos una ampliación del contrato de la adjudicataria de la Zona Azul".

Mejorar la vida de los vecinos

Bellido ha insistido en que "el único objetivo" de este proyecto es el de mejorar la calidad de vida, "en este caso", de los vecinos del Zumbacón y ha añadido que este tipo de iniciativas están recogidas en la Ordenanza de Movilidad, "como son los aparcamientos vecinales". "Esta medida la llevamos a cabo, insisto, primero para mejorar la calidad de vida de los vecinos, y también la sostenibilidad, porque con ella estamos evitando que haya coches dando vueltas, buscando aparcamientos, contaminando la ciudad y generando ruido", ha sentenciado.

Una medida, también ha destacado, que se lleva a cabo, "a través de las nuevas tecnologías, con cámaras de control, con procedimientos telemáticos. Lo que vamos a lograr es que un barrio que no es de paso no se convierta el receptáculo de coches que vienen de otros barrios y que encuentran en este aparcamiento", ha insistido. "No podemos consentir que haya barrios enteros en nuestra ciudad que se conviertan en grandes aparcamientos de coches llegados de otras zonas", ha añadido. Tanto Bellido como Jordano han apuntado que esta iniciativa podrá ser implementada en un futuro en otros barrios de la ciudad "que tienen las mismas características". "Si esto funciona bien en un futuro se podrá exportar a otros barrios", ha sentenciado el alcalde.

Bellido ha apuntado que "otra idea que le hemos transmitido a los vecinos es que la aplicación de esta iniciativa se hará de su mano y sabemos perfectamente que en los primeros días y semanas podemos encontrar aspectos a mejorar de todo tipo, desde cómo comunicar las matrículas de vehículos de los que no son vecinos pero vienen a visitar a familiares hasta las de los vehículos de quienes tengan negocios en el barrio...esto, como todo proceso que empieza, tendrá un nacimiento y una maduración hasta que llegue a su punto perfecto de aplicación".

Una solución para el Campo de la Verdad

El alcalde ha recordado que para Alcázar Viejo ya se creó un aparcamiento vecinal " y el tiempo demostró que era una solución acertada". Para añadir que "estamos estudiando también cómo llevarlo a cabo en la zona de Campo de la Verdad-Miraflores, zona donde los vecinos tienen un problema importante de aparcamiento durante todo el año y especialmente cuando hay eventos de ciudad". Bellido ha querido dejar claro que "no vamos contra el coche, ni queremos eliminar el coche de la ciudad ni plazas de aparcamiento, lo que no queremos es que determinados barrios, que además tienen unas características muy similares, como el Campo de la Verdad- Miraflores, Alcázar Viejo o el Zumbacón, se conviertan en el depósito de aparcamiento del resto de la ciudad. No tiene sentido que esos vecinos soporten la carga del uso del coche del resto de la ciudad, de eso es de lo que se trata", ha puntualizado.

Bellido ha apuntado asimismo que, "a nivel global vamos a hacer los aparcamientos que teníamos previstos para la ciudad. Vamos a seguir adelante con ellos con colaboración público-privada, con el Puerta de Córdoba y el de la Plaza de Toros, para que uno de servicio al Centro y a toda la zona administrativa que hay alrededor y para que el otro de servicio a un barrio muy concreto, como es Ciudad Jardín, en el que por su tamaño, demasiado grande, no caben soluciones como la que se va a poner en marcha en el Zumbacón".