Zenet: "La pieza fundamental de mi música es la guitarra, aunque yo juegue con un estilo u otro"

Toni Zenet (Málaga, 1967) viene a Córdoba con motivo del 42 aniversario del Festival de la Guitarra. El artista presentará este miércoles su último trabajo, La Estación del Momento, ante el público cordobés en uno de los escenarios más importantes de la ciudad: el Gran Teatro. En este nuevo trabajo, Zenet fusiona la poesía y la música, guiadas a través de la electrónica como hilo conductor de toda su obra.

-En este nuevo trabajo hace una fusión entre distintos estilos musicales, ¿cómo ha sido este viaje?

-Es una paleta nueva de colores donde he querido utilizar la electrónica al servicio de mi propia música. Lo hemos hecho de una manera muy orgánica, tampoco tiene mucho misterio, lo han hecho otros antes que yo. Se trata de utilizar la electrónica en la propia narrativa que tiene el disco. Es el disco más trasversal, en el que hemos compartido distintas disciplinas artísticas; estamos cantantes, poetas, músicos, hiphoperos, hasta diseñadores gráficos en el proceso creativo.

-Todas las canciones de su nuevo álbum están escritas por poetas. ¿Cómo ha sido crear música a través de poemas?

-Es un disco escrito por poetas, me he metido en un berenjenal bastante gordo mezclando poetas y electrónica, pero se trataba de que fuese una mezcla de forma natural y honesta y así ha salido. Algunos de los temas son muy artesanales y se ha trabajado muy minuciosamente en cada canción. Hay temas que no existían como poemas, yo no quería ponerle música a un poema, no se trataba de eso, era partir desde la base cero con un poeta y empezar a darle forma; muchas letras han sido creadas para este trabajo, no existían antes.

-¿Y cómo nace la idea de mezclar la música y poesía?

-Tengo muy buena relación con muchos poetas y llevaba mucho tiempo queriendo hacer este experimento, y creo que ellos también se sienten muy interesados en meterse en el mundo de la música, y que encontremos un planeta común.

-Este disco está lleno de fusión cultural, incluso ha llevado la electrónica a ritmos tan emblemáticos como el tango.

-Sí, le llamo el electrotango, tiene inspiración en tango pero le hemos puesto un fondo de estos de discoteca de Ibiza fantástico. Estamos hablando del tema Amarte, empezó todo tirando con el contrabajo de Lila Horovitz y a partir de ahí ampliamos sonidos. Es una balada dancística pero que tiene una marcha que te dan ganas de bailar.

-La inspiración a la hora de buscar sonidos ha ido más allá y creo que incluso ha encontrado música en elementos de la cocina como un rallador de queso, ¿no?

-Cuándo estaba componiendo La Estación del Momento con el violinista Raúl Márquez, buscábamos inspiración en sonidos metálicos para poder samplearlos, él estaba cambiando el sonido de su violín, y se me ocurrió irme a la cocina y coger un rallador de queso y utilizarlo como cuando coges la botella de anís en Navidad. Nos dimos cuenta que al samplear ese sonido nos daba una sensación muy interesante.

-¿Podrá conocer el público cordobés estos nuevos sonidos en su próxima cita en la ciudad?

-Sí, haré una especie de paseo de los distintos discos y el protagonismo se lo lleva el bloque de canciones nuevas, pero ten en cuenta que si no canto las canciones nuevas me corren a alpargatazos (ríe).

-¿Qué le parece actuar en el marco de un certamen tan consolidado en la cultura cordobesa como el Festival de la Guitarra?

-He estado en Córdoba varias veces actuando, en distintos lugares, pero no he tenido la oportunidad de haber visto el festival. Para mí es fantástico, la pieza fundamental de mi música es la guitarra, aunque yo juegue con un estilo u otro. José Taboada es mi guitarrista de culto, es el que da la base a todas las canciones. Al navegar de género en género por todos los países del mundo, haga tango, bolero, bossa nova o lo que sea, la guitarra siempre es protagonista. Me parece fundamental la cultura de la guitarra y las seis cuerdas, alrededor de eso nosotros podemos poner un nuevo sonido o no.