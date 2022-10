XXIII Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba: Carmen Linares, Marco Flores y Olga Pericet protagonizan el programa de espectáculos

Córdoba celebra este año la XXIII edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco, uno de los más reconocidos del panorama nacional y que en esta ocasión se desarrollará del 8 al 26 de noviembre. Como única novedad, destaca el aumento de la cuantía del premio de los finalistas.

El certamen viene acompañado de un programa de espectáculos que intenta acercar hasta el flamenco a todo tipo de público, desde el más entendido al más ecléctico pasando por los niños, para los que hay previsto un montaje. Carmen Linares, Marco Flores, Olga Pericet, Niño Seve, la Compañía Magia Flamenca, Jesús Carmona, José Valencia y Juan Requena son los protagonistas de esa programación paralela que que se celebrará del 12 al 26 de noviembre.

El certamen cordobés, que tiene carácter trienal, nació en 1956 con la intención de rescatar la pureza del viejo cante jondo y, al mismo tiempo, de recordar el Concurso de Cante Jondo de Granada impulsado por Manuel de Falla y Federico García Lorca. Precisamente en esta vigesimotercera edición, rinde homenaje al concurso granadino en su centenario. Así, parte de la tipografía del cartel es como la del celebrado en Granada en 1922 y en él se pueden ver en un primer plano las manos de la bailaora cordobesa Lola Pérez, según ha comentado el gerente del Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE), Juan Carlos Limia.

Espectáculos

Carmen Linares abre el 12 de noviembre junto a la Orquesta de Córdoba la programación paralela con Falla, Lorca y cante jondo, un montaje que, en una primera parte está centrado en El amor brujo de Falla, mientras que la segunda está "dedicada a poetas andaluces", ha explicado en la presentación del Concurso la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Marian Aguilar. La dirección musical corre a cargo de Juan Luis Pérez.

El 16 de noviembre, el bailaor gaditano Marco Flores presentará Sota, caballo y reina. Jondismo actual, un montaje inspirado en el Concurso de Cante Jondo de Granada de 1922. Flores, ganador del premio absoluto del baile del Concurso Nacional de Arte Flamenco de 2007, estará acompañado por Jesús Méndez al cante y contará con la colaboración especial de Claudia Cruz y Marina Valiente al baile. Se trata de una propuesta de "flamenco actual" que cuenta con el diseño de vestuario de Olga Pericet.

Precisamente la bailaora cordobesa será la protagonista del siguiente espectáculo, La Leona, que se desarrollará el 18 de noviembre. Presentado hace unos días en la Bienal de Sevilla, cuenta con dirección de escena y asesoramiento en la creación de Carlota Ferrer.

El día 19, otro cordobés toma el relevo: el guitarrista Niño Seve (primer premio de Guitarra del XX Concurso Nacional) presentará su primer disco en solitario, Luna de la Judería. Estrenará este trabajo acompañado por otros artistas cordobeses como Juan Antonio Sánchez, Pachi y Juan Manuel Jiménez.

El 20 de noviembre el programa estará dedicado al público infantil y familiar con la Compañía Magia Flamenca y The best of flamenco magic. Se trata de un montaje que "aúna magia, música y teatro para recorrer los diferentes palos del flamenco", ha indicado Marian Aguilar. Habrá cinco funciones.

El día 24, el bailaor Jesús Carmona, el cantaor José Valencia y el guitarrista Juan Requena traerán al Gran Teatro The Game, un recorrido por el flamenco "desde lo más tradicional hasta als propuestas más innovadoras".

Para finalizar, el 26 de noviembre se celebrará la gala de entrega de premios con la actuación de los ganadores del Concurso.

Aparte, del 9 al 30 de noviembre, la Casa Góngora acogerá la exposición Toni Blanco: Invictus de fotografías de los ganadores del Concurso Nacional cordobés.

Fases del Concurso

Hasta el momento, el IMAE ha recobido alrededor de un centenar de inscripciones para participar en el Concurso Nacional de Arte Flamenco, según ha asegurado Limia. La admisión de solicitudes finalizará a las 00:00 del 16 de octubre.

En la segunda quincena de octubre se llevará a cabo una fase de admisión no presencial en la que los miembros del jurado revisarán y estudiarán las solicitudes y demás información aportada por los inscritos.

Una vez realizada esta criba, la fase de selección se celebrará entre el 7 y el 15 de noviembre. Las pruebas serán públicas y se desarrollarán en un espacio del IMAE. La fase de opción a premio será entre el 20 y el 23 de noviembre y en ella participarán los concursantes seleccionados como finalistas y que serán como máximo cuatro por sección.

El premio para el ganador de cada disciplina (cante, baile y guitarra) es de 11.000 euros, mientras que el finalista se llevará 3.000 euros. El jurado podrá declarar desiertos los premios que considere oportunos a la vista de la actuación de los concursantes.