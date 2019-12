Vox condiciona su apoyo al hotel de Jesús y María a que se cumpla el Plan de Protección del Casco

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Paula Badanelli, ha informado de que su grupo solo apoyará la nueva innovación del hotel que se pretende construir en la calle Jesús y María -donde se encontraba el antiguo Simago- "siempre y cuando se respete la normativa del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba (Pech)".

El consejo de la Gerencia de Urbanismo lleva hoy la propuesta de formulación de la nueva innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la construcción del citado hotel. Sin embargo, Badanelli ha pedido que desde el equipo de gobierno municipal "no den las cosas por hechas porque -la innovación. tiene que ir al Pleno y necesitan el voto de VOX para siga adelante".

"Vox la aprobará siempre y cuando se respete la normativa del plan la hora de cerrar las condiciones de esta innovación", ha subrayado. No obstante, Badanelli ha reconocido que el cambio de uso previsto en el PGOU "es adecuado", ya que "no tiene sentido que tenga uso comercial".

Sin embargo, ha vuelto a alertar de que "el informe del arquitecto tiene que adaptarse a la normativa del Plan Especial del Casco Histórico" y ha incidido en que ese informe "tiene unas características que no tienen nada que ver" con lo que se necesita para llevar a cabo el proyecto. En esta línea, ha indicado que el citado documento "dice que en la innovación hay que analizar la adaptación a la normativa aprobada con el nuevo uso y, ahora mismo no es así, si sólo se modificara el uso tendría unas condiciones que no serían las mismas que otros hoteles en el casco". "Ponemos nuestras condiciones y si se cumplen, lógicamente, contará con nuestro apoyo", ha remarcado.

Badanelli, además, ha avanzado que su grupo ha iniciado una campaña solidaria para entregar regalos a los usuarios de mediana edad de Cáritas Córdoba. El objetivo de Vox es recoger un centenar de artículos que se entregarán a otras tantas personas "a las que podamos alegrar la Navidad".

La portavoz ha detallado que estos artículos pueden ser "tanto cosas que pueden estar en casa y que no se utilicen o unos guantes, una bufanda o un perfume; las posibilidades son infinitas". La entrega de los regalos se puede hacer en la sede de Vox en la antigua calle Cruz Conde o en sus delegaciones del Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación hasta el 3 de enero, ya que entregarán los artículos a Cáritas el 5 de enero.