Viviendas para la recuperación de la salud en Córdoba: el bloque de Claudio Marcelo para las personas enfermas y sin hogar

Viviendas para la recuperación de la salud es un programa que ofrece una solución sociosanitaria a personas en situación de sinhogarismo y que, además, padecen enfermedades crónicas, requieren cuidados paliativos o se encuentran ante una convalecencia médica y no disponen de un hogar o una red de apoyo para recibir la atención y cuidados necesarios durante el proceso.

Se trata de un programa que llegó a Córdoba en 2018 y se instaló en el edificio del número 14 de la calle Claudio Marcelo, a escasos metros de la céntrica plaza de las Tendillas de la mano de la ONG Hogar Sí y la Fundación María Asun Almajano y que, desde entonces, ha atendido ya a más de 250 personas.

Las personas a las que atienden, según ha explicado la directora del programa en Córdoba, Patricia Gómez, "acceden por un problema sanitario" y no tienen un hogar. Es a través de los trabajadores sociales de los hospitales como estas personas conocen la existencia de este programa, que cuentan con financiación estatal, autonómica y local para su desarrollo.

En actualidad, son una docena de personas las que viven en este singular edificio, en el que no falta detalle alguno y en el que conviven personas con enfermedades terminales con otras que necesitan recuperarse, por ejemplo, de una operación, u otras que tienen un cáncer. Gómez ha añadido que no hay un periodo máximo de estancia en el piso, aunque la estancia media suele ser de nueve meses. No obstante, ha destacado que en cualquier caso si la persona se recupera "no se va hasta que hayamos encontrado una solución a su problema de sinhogarismo".

Al respecto, desde la ONG Hogar Sí han destacado que "para asegurar el acceso y mantenimiento del cuidado de la salud de las personas afectadas por el sinhogarismo de España se han valorado las diferentes posibilidades de sostenibilidad del proyecto tanto en Andalucía, como en las de ámbito nacional". Es por ello, que de esas 12 plazas, cinco son de carácter estatal y las siete restantes de ámbito autonómico.

Entre estas 12 personas se encuentra Juan Antonio Delgado Galán, onubense de 66 años y quien sufre cáncer de esófago. Como le ha pasado al resto de compañeros, su rutina habitual se ha modificado en parte en la mañana de este martes 10 de abril con la visita de representantes institucionales, entre ellos, el secretario de Estado de sanidad, Javier Padilla, y la viceconsejera de Salud de la Junta, Ana López.

La vida de Juan Antonio Delgado, que reside en una de las habitaciones de este piso, no ha sido fácil, según ha comentado. "Hacía trabajos en Portugal, pero no tenía casa en Huelva", ha indicado. Así era su día a día, hasta que le detectaron cáncer de esófago en la provincia onubense en julio del año pasado.

Tras su hospitalización -durante algo más de un mes-, "no tenía vivienda allí y a raíz de una trabajadora social del hospital me enteré de este proyecto". A pesar de la distancia entre ambas provincias, Delgado ha reconocido que no le importaba cambiar de lugar de residencia, ya que "era un buen recurso y me iba al fin del mundo". Es más, también ha dejado claro las dificultades que tuvo a la hora de encontrar piso por su aspecto -tiene una sonda nasogástrica-: "Te miraban como a un desecho".

Eso si, antes de residir en el piso de la calle Claudio Marcelo, también popularmente conocida como Nueva, se tuvo que empadronar en Córdoba, ya que es un requisito imprescindible para acceder. Juan sigue su tratamiento contra el cáncer en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, según ha indicado, y ha confesado que la convivencia con el resto de compañeros es muy buena. La única pena que ha confesado en tono cómico es vivir en Córdoba "y no poder comer rabo de toro".

Derivaciones

Según los datos aportados por la ONG Hogar sí, a lo largo de 2023 en Andalucía se han recibido 85 derivaciones de Servicios Sociales para casos de problemas de salud en personas en situación de sinhogarismo con necesidad de atención sociosanitaria.

De las personas que han participado en el proyecto a lo largo del año pasado, el 84% mejoraron su situación de alojamiento a la salida del programa. Además, el 93% terminó sus altas por cumplimiento de objetivos o salidas autónomas (abandonan la situación de sinhogarismo en una alternativa residencial elegida y mantenida por ellas). De media, la lista de espera para la entrada al programa Viviendas para la recuperación de la salud está formada por al menos 40 personas.

Todas las personas que viven en este bloque disponen de asistencia las 24 horas de día los 365 días del año y también una sala de enfermería para curar sus heridas.