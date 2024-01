Vecinos del Campo de la Verdad denuncian el abandono de la rehabilitación del Paseo de San Julián

El movimiento vecinal La Juliana junto con la Asociación Vecinal Guadalquivir del Campo de la Verdad han protestado contra la actual gestión del Ayuntamiento de Córdoba por el problema originado por la quiebra técnica de la empresa Viguecons Estévez y su abandono de la obra de rehabilitación del Paseo de San Julián.

La protesta ha contado con la participación de medio centenar de personas que han colaborado en el pegado de carteles sobre el actual vallado. Los residentes han explicado que desde que Viguecons Estévez abandonara la obra, la aptitud del alcalde de Córdoba, José María Bellido, y de la gerencia de Sadeco "ha sido infame, haciendo oídos sordos a las múltiples denuncias realizadas por los vecinos por la acumulación de basuras o la peligrosidad que acarrean los agujeros realizados en el suelo para la plantación de nueva arboleda, cuando no el abandono de restos de la propia obra".

También han denunciado la falta de información al respecto y han asegurado que "mientras que teníamos a operarios de la empresa recogiendo materiales y confirmándonos la quiebra técnica de su empresa, el actual delegado de Infraestructuras, Miguel Miguel Ruiz Madruga, manifestaba en Pleno que la obra no estaba abandonada ni había ningún problema".

Sin embargo, han asegurado que "más de cinco meses soportando la excusa de la Gerencia de Sadeco de no poder intervenir al ser una espacio restringido de obra, cuando la realidad era que la obra estaba abandonada, el vallado era inexistente y el tránsito de personas constante".

"Es curioso que Sadeco no tenga problemas para saltarse esta restricción ante actos que concentran a mucha gente en la zona y, la basura, pueda dañar la imagen inmaculada de Bellido. Hablamos de eventos como el lanzamiento de fuegos artificiales en Navidad y el mercado íbero-romano. Esto es lo que ha propiciado que se limpie temporalmente esta zona y no el bienestar de la vecindad. Esto refleja un totaldesinterés, una total ignorancia y una total ineptitud, ya que han provocado lesiones en algunos transeúntes habiendo sufrido caídas o bien por no ver estos agujeros o bien por tropezar con el vallado caído", han subrayado.

En esta misma línea, han aseverado que también "hay un espacio de acerado en la parte trasera de los edificios que lleva sin limpiarse desde la Feria del año pasado, ya que no está a la vista".

Otra de las críticas lanzadas por los residentes se centra en la gerencia de Sadeco. A su juicio, "el anterior gerente Francisco Ruiz y el actual, Ramón Díaz Castellanos, han actuado como auténticos trileros, empleando la mentira como excusa para no intervenir en la zona". "Somos conscientes de la intencionalidad de este despropósito que es legitimar la subcontratación de servicios privados y reducir la cartera de servicios de la empresa municipal hasta hacerla no rentable".

"La vecindad está convencida que cuando termine el Mercado Íbero-romano -ya concluido- y hasta que se retomen las obras de rehabilitación, volverá el abandono, la falta de seguridad e higiene y volverán a hacer oídos sordos a nuestras demandas, por eso no vamos a dejar de insistir en la necesidad de que se mantenga una limpieza periódica, la recolocación de los bancos situados muy cerca del carril bici y que pueden provocar accidentes, la necesidad de papeleras fijas, ya que las actuales suelen sufrir actos vandálicos de forma habitual y la limpieza del muro que circunda a todo el paseo y que vuelve a estar deteriorado".

El colectivo también ha exigido que se retome lo antes posible la rehabilitación del paseo, al faltar solo el ajardinamiento de los parterres y la plantación de la nueva arboleda (alrededor del 13% del presupuesto) y que la rehabilitación de la iluminación sea una realidad y no mera propaganda".

La Asociación Vecinal Guadalquivir ha recordado que invitó hace más de 10 días al delegado de Infraestructuras este lunes 29 de enero para tratar este y otros temas. "Sería el tercer intento, siendo las anteriores infructuosas, sin que haya habido, por su parte, ningún tipo de iniciativa para buscar fechas alternativas. Esto es otro ejemplo del nulo interés, que ha habido, en dar ningún tipo de explicaciones", ha concluido.