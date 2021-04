"Confiar en las vacunas no es relegar medidas de protección"

La directora gerenta del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Valle García, ha hecho un llamamiento a la población y ha afirmado que confiar en las vacunas contra el covid no debe relegar el cumplimiento de las medidas de protección y seguridad frente al virus.

Valle García ha hecho estas manifestaciones al programa de radio de EFEsalud, El Bisturí, dentro del proyecto de este canal para 2021, en el que semanalmente habla con el hospital de una provincia española sobre cómo han vivido y viven la pandemia.

¿Cómo estará la evolución del coronavirus dentro de unos meses?, pregunta EFEsalud a esta responsable sanitaria.

"Es una pregunta difícil de responder y es aventurado arriesgarse a decir qué va a suceder, pero en nuestro hospital, con los profesionales vacunados a finales de enero, el descenso de casos ha sido significativo, ha disminuido más de un 90 por ciento", informa.

"Esto -prosigue Valle García- nos lleva a ser optimistas y pensar que si hacemos lo mismo con la población y conseguimos inmunizar a un alto porcentaje, estaremos más cerca de vencer al virus".

No obstante, la directora gerenta del Hospital Reina Sofía hace un llamamiento con mucha claridad: "No bajemos la guardia. Confiar en las vacunas no quiere decir que dejemos de cumplir las medidas de seguridad".

El primer paciente con coronavirus ingresó en este centro sanitario el 10 de marzo de 2020, un hombre de 70 años.

"Fueron momentos muy duros y difíciles para los profesionales sanitarios que trabajaban en primera línea. Había escasa información sobre la patología, sin un tratamiento claro", rememora.

"Todos hemos dado lo mejor de nosotros mismos contra la pandemia, los profesionales y su capacidad de superación, los pacientes y sus familias, y la implicación y colaboración de toda la sociedad cordobesa", enumera.

Valle García recuerda cómo fueron las primeras actuaciones contra el covid: "Creamos una Comisión Clínica y otra asesora de la dirección con la participación de profesionales referentes en la gestión de la pandemia. Así establecimos los primeros planes y protocolos y empezamos a transformar el hospital".

"Se habilitaron y redimensionaron espacios, se crearon circuitos diferenciados de urgencias, unidades covid... Un trabajo en equipo que salió bien", resalta.

Sobre los equipos de protección en la primera ola, la pasada primavera, la gerenta señala: "Lo sufrimos. Cuando estalló la pandemia no eran tan abundantes como ahora. Aprovechamos todo lo que teníamos y le dimos el mejor uso posible siendo eficientes. La sociedad cordobesa ayudó y se volcó con nosotros para colaborar".

"En el hospital la incidencia de la pandemia en la patología no covid ha sido mínima", añade Valle García, quien expone: "En el pico de las olas se han anulado algunas intervenciones, pero siempre hemos preservado la actividad urgente, preferente, oncológica y cardíaca, incluso las consultas externas y pruebas diagnósticas".