Urbanismo quiere reducir a tres meses los trámites para obtener licencias

Junto con esta modificación normativa también se prevé un avance en la tramitación electrónica y en el acceso a la información por parte del usuario, de manera pueda consultar "en tiempo real el estado de su expediente", explicó el presidente de la Gerencia. De hecho, se ha previsto una inversión importante a cargo de los fondos Edusi para modernizar la sede electrónica, u proyecto que no depende de la Gerencia sino del Ayuntamiento.

Tanto Aumente como García detallaron que se ha optado por una ordenanza "integral" para la regulación de las obras y actividades, frente a la alternativa que suponía la iniciativa previa de regulación exclusiva de declaraciones responsables. "Enseguida nos dimos cuenta de que no tenía sentido centrarnos sólo en las declaraciones responsables y hemos unificado todos los criterios", explicó el gerente de la GMU, Emilio García. El cogobierno ha asumido que la tramitación actual conlleva problemas como la "dispersión de regulación" en cuanto a normativa o instrucciones y que requiere de procesos de tramitación complejos y muy largos. Por eso se ha decidido "unificar y homogeneizar" toda la normativa, para poder "simplificar y acortar los procedimientos de autorizaciones, licencias y declaración responsable", señalaron.

¿Cómo se va a llevar a cabo esta mejora? La ordenanza lleva al máximo la figura de declaración responsable y la comunicación previa, de manera que el 80% de los procedimientos que llegan a la Gerencia podrán acogerse a esta normativa, lo que supone que la obtención del permiso puede obtenerse prácticamente de manera inmediata. Los asuntos que tienen que ver con obras mayores -que representan entre el 15 y el 20% de los que llegan a Gerencia, según explicó Aumente- tendrán unos trámites más reducidos que permitirán la obtención del permiso en un máximo de tres meses. Estos, eso sí, siempre y cuando no haya que pedir informes complementarios o se requiera de otros trámites paralelos como modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o de planes parciales.

El PP cree que es un problema de gobernanza "y no de ordenanza"

El portavoz del PP, José María Bellido, aseguró ayer que los problemas derivados de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y la lentitud en los trámites "es un problema de gobernanza y no de ordenanza" en relación a la "capacidad política" del cogobierno. Así, Bellido puso en duda el nuevo documento presentado ayer por el presidente de la GMU, Pedro García, y el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, y auguró que "será un papel más que nos tendrá entretenidos unos meses". "Ojalá me equivoque", apuntó el portavoz popular, pero se mostró convencido de que la ordenanza "servirá de poco cuando entre en vigor, porque este no es un problema de ordenanza, sino de gobernanza", insistió Bellido. El edil recordó el "espectáculo" que dio el cogobierno al presentar hace unos meses dos borradores de ordenanzas distintos, uno impulsado por la GMU, en manos de IU, y otro por parte del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), que dirige el PSOE. "Dos proyectos para unas normas que son iguales", apuntó Bellido, quien destacó que estos asuntos pueden tener más recorrido si se tiene en cuenta la gestión política que arrastra el cogobierno, concluyó.