La Universidad de Córdoba celebra ya el 8M

La Universidad de Córdoba (UCO) ha inaugurado en el Rectorado los expositores colocados en el edificio de Gobierno y en todos los centros de la institución académica con fotografías de la concentración contra la violencia contra las mujeres del pasado 25 de noviembre con motivo de la celebración del 8M el próximo domingo.

Tras la inauguración de esta muestra se han entregado los premios del IX Concurso de microrrelatos, vídeos de un minuto y tweets de la Universidad de Córdoba contra la violencia de género.

En esta edición los premios han correspondido al trabajo titulado No, de la alumna de la UCO, Sandra López González, en la modalidad de microrrelatos; y el tweet Si te dice que con esa ropa no puedes salir, que no subas esa foto, que no te juntes con tus amigos, te mira los mensajes, te amenaza o hasta llega a pegarte… No es amor, es violencia de género. El amor siempre suma, no resta, no lo permitas, presentado por la alumna María Fátima Hernández Gómez, que ha obtenido el primer premio en esta categoría.

Como finalistas en las diferentes modalidades, han recogido sus diplomas Azahara María Hurtado Ariza, primera finalista en la categoría de microrrelatos y los estudiantes Manuel Carmona Rojas y Luz María Mariscal Macías, finalistas en la modalidad de tweets.

El acto ha contado con la presencia del rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos; la vicerrectora de Políticas Inclusivas y Vida Universitaria, Rosario Mérida Serrano; la directora de la Unidad de Igualdad, María Rosal Nadales; la diputada delegada de Igualdad de la Diputación de Córdoba, Alba Doblas; y la teniente alcalde delegada de Igualdad y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Timoteo.