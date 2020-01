Nueva vida para la Unión Deportiva Sur

La Unión Deportiva Sur (UD Sur) ha vuelto a ver futuro en su proyecto deportivo gracias al estreno del nuevo campo de césped artificial, que ha sustituido al albero tradicional en el que han jugado siempre. El club, que cuenta con equipos compitiendo en las categorías benjamín, alevín y juvenil, ha sufrido mucho durante los últimos cinco años a nivel deportivo por la calidad de su campo.

El presidente de la UD Sur, Lolo Cano, explica que “éramos el tercer equipo de la ciudad, después del Córdoba y del Séneca, pero desde que nos empezamos a quedar atrás con el campo hemos ido cuesta abajo”. Ahora, los equipos tienen la oportunidad de volver al nivel de antaño, cuando el senior estaba en preferente, el juvenil en nacional y el cadete en primer andaluza.

Cano apunta que el campo de albero genera problemas con el mantenimiento del material y con las sesiones de entrenamiento y partidos en caso de lluvia. “Jugar en albero estaba muy bien, pero se ha quedado desfasado. Al principio conseguíamos mantenernos, pero el césped te permite un mayor cuidado con todo el equipamiento y cambia todo el entorno del deporte”.

Con este cambio, los jugadores de la UD Sur ya no deben precouparse por la lluvia ni la diferencia con los campos rivales, ya que el presidente asegura que antes “estabas toda la semana entrenando en albero y te ibas a jugar a un campo de césped, que es totalmente distinto”, mientras que otras veces “a lo mejor no podíamos entrenar entre semana porque nos llovía y era imposible, o peor aún, nos llovía el día del partido y no teníamos campo para jugar”.

Con este panorama, años atrás el club se planteaba “una muerte anunciada”, pero por suerte hoy pueden sacar pecho de “habernos mantenido, el juvenil se ha ido recuperando nos hemos podido quedar en las competiciones”, asegura. En este aspecto, manifiesta que se ponían en lo peor y les podía haber sucedido lo mismo que a otro referente del fútbol cordobés, el Fray Albino , que “este año no está, es una pena, pero seguro que lo volveremos a ver porque saldrá adelante a pesar de todo”.

La UD Sur afronta el futuro con una mirada mucho más positiva ahora, con un campo que inauguraron el pasado 21 de diciembre y sobre el que quieren seguir escribiendo su historia. “Mi primer objetivo es levantar el club, que vuelva a ser lo que era, y no quiero parar sin hacer todo lo posible para que sea así. Si no lo consigo, cojo mis bártulos y me voy, pero no será sin que lo intente”.

Para ello, el foco está puesto en las categorías más bajas, empezando por los benjamines, “para construir una estructura donde los jugadores lo pasen bien y luego compitan”.

No obstante, la ayuda ha llegado con la temporada en el ecuador, así que lo que queda es “para que jueguen, disfruten y se hagan al campo, cuando se planifique la temporada que viene nos plantearemos el trabajo necesario para que lleguen los ascensos”. Cano mantiene que “aquí tenemos que trabajar más para levantar el interés, tenemos que tener carisma para que se impliquen”.

Para poder plantearse estas metas, Cano cuenta con la ayuda de los entrenadores de las diferentes categorías: Rafael Alijo, Antonio Garrido, Daniel Delgado y Víctor Zafra. Ellos son una parte esencial de todo este trabajo de reconstrucción, los que “trabajan con los jugadores y hacen que tengan en interés, además de ayudar al resto de compañeros” para mantener el crecimiento colectivo del club.

Por delante, la UD Sur tiene todos los retos por cumplir para volver a vérselas con los grandes clubes, pero cuenta con el trabajo de gente que conoce el club desde hace años y que ya se plantea como reponerse. Y, sobre todo, hay jugadores deseando celebrarlo todo sobre su nuevo terreno.