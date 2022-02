Unidas Podemos considera "electoralista" el plan de refuerzo de Atención Primaria en Andalucía

La portavoz de Unidas Podemos por Andalucía y diputada en el Congreso, Martina Velarde, ha calificado este martes de "propaganda" y "electoralista" el plan de refuerzo de la Atención Primaria anunciado por la Junta de Andalucía. En declaraciones en Córdoba, Velarde ha manifestado que "sorprende muchísimo" el anuncio de este reforzamiento "después de dos años de pandemia", por lo que se trata de una medida de "propaganda" de cara a las "próximas elecciones" y que "no tiene ningún fundamento".

Ha añadido que el único plan de reforzamiento que se puede hacer es la "contratación del personal que se echó hace tres meses", es decir, "5.000 enfermeros, 1.500 médicos y también ese personal de 6.000 profesionales que hacen falta".

Además, ha afeado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moremno, que "si quisiera tener un plan" se hubiera "contado con los sindicatos, los sanitarios y las fuerzas políticas" para tratar esta situación que es "estructural y coyuntural por la pandemia".

Velarde ha afirmado que es una "falta de respeto al ciudadano" tratar de "vender como una medida extraordinaria algo que debería ser ordinario y lógico", ya que "se echan a 8.000 sanitarios y ahora se les pide que hagan más horas o que se abran los centros de salud por la tarde, cuando ya se abrían por a tarde antes del plan de recortes".

Por ello, ha exigido a Moreno que "no tome el pelo a los andaluces", que ponga "los pies en Andalucía y no en las elecciones de Castilla y León" y que "deje de jugar a las cartas de las elecciones en Andalucía" vendiendo un plan que "no refuerza nada sino que consolida los recortes"