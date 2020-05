UPA alerta de una caída del 13% en el precio en origen del aceite de oliva

Un mes más, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha realizado su análisis del mercado de aceite de oliva. Y en él concluye que “estamos en una situación” en la que se ha reducido durante el mes pasado el ritmo de salidas, “en un mercado que sigue marcado por la especulación", y critica "la falta de solidaridad de la industria con el sector al seguir importando cantidades considerables de aceite de terceros países a pesar de las elevadas existencias en el nuestro y una previsible buena cosecha para la 2020/21”.

Por otro lado, UPA asegura que, aunque no menos destacable, se constata “una vez más” que, para el sector del aceite de oliva, el libre mercado de la oferta y la demanda no funciona. La organización agraria habla con hechos: la producción total ha disminuido un 38% con respecto a la campaña anterior, y la comercialización y el ritmo de consumo en los hogares han aumentado; sin embargo, el precio en origen es un 13% inferior al de 2019. “Es algo que solo se explica con la deslealtad y los movimientos especulativos que llevan a cabo los operadores, por tanto, desde UPA nos seguimos reafirmando en que aquí no sobra aceite, sino que lo que sobran son especuladores”, ha remarcado Miguel Cobos, secretario provincial.

Respecto al análisis del informe de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) del mercado de aceite de oliva, la organización agraria que lidera Miguel Cobos en Córdoba informa de que “el aceite producido hasta el mes de abril ha alcanzado un acumulado en nuestra región de 895.741 toneladas y en España, de 1.118.548. La campaña se puede dar ya por concluida con una producción nacional del último mes de tan solo 2.248 toneladas”.

Y es que, prosigue Cobos, “si en toda la pasada campaña importamos un volumen total de aceite de 142.800 toneladas, hasta el mes de abril de la presente (siete meses de campaña) llevamos ya 134.300 toneladas. Esto hace un 42% más de aceite importado que en el mismo mes de la campaña pasada, donde llevábamos 94.400 toneladas, y nos viene a decir que ahora, en mayo, rebasaremos las importaciones de todo el año anterior, quedando aún otros cuatro meses más de campaña”.

He aquí, por tanto, señalan desde UPA, que una de las cuestiones que vienen a agravar la problemática de precios: “Las ingentes cantidades de importaciones que la industria trae de terceros países, una industria desconsiderada, insolidaria e irresponsable que, de seguir por esta vía, podría llegar a destruir el tejido productivo de nuestro sector olivarero por arañar de forma cicatera unos céntimos en el aceite importado”.

Atendiendo a los datos de entradas y salidas de aceite de oliva, las existencias totales a 30 de abril se sitúan en las 1.092.086 toneladas repartidas entre 730.439 en almazaras, 296.067 en envasadores y refinerías, y 69.560 en el Patrimonio Comunal Olivarero.

En el apartado de la especulación con los precios, el secretario provincia de UPA ha criticado que, “ni el aviso de nuevas movilizaciones cuando pase el estado de alarma, ni la publicación de informes oficiales, ni la puesta en marcha de las modificaciones de la Ley de Cadena Alimentaria, han tenido la repercusión que debiese, y esto no lo vamos a seguir tolerando. La sociedad tiene que conocer esta desvergüenza de los operadores, industria y distribución, y las administraciones no pueden ni deben permitir más ultrajes al sector primario, que se está viendo que es esencial en esta crisis sanitaria”.

Que no quepa la menor duda a los especuladores, arguyen desde UPA, que “en cuanto se finiquite el estado de alarma, reemprenderemos nuestro estado de movilización permanente, y no finalizará hasta que se vislumbre una recuperación real de las cotizaciones y se solucione el problema estructural que sufre el sector desde hace ya dos años”.