UGT Y CCOO reclaman mayor contundencia con las empresas que emplean a trabajadores sin estar dados de alta

Los sindicatos UGT y CCOO se han concentrado este jueves en la Subdelegación del Gobierno por la muerte el pasado lunes de un trabajador autónomo que desarrollaba su labor profesional en Villanueva de Córdoba y que supone la segunda víctima mortal en la provincia de Córdoba, según los datos oficiales, a las que hay que sumar las numerosas muertes que se están produciendo en el ámbito laboral diariamente en España y Andalucía.

El secretario de Salud Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, ha señalado en primer lugar que “desde ambos sindicatos quieren mostrar su pésame a la familia del trabajador fallecido, poniendo a su disposición todo el asesoramiento que desde UGT y CCOO puedan aportar”.

Igualmente, ha puesto de manifiesto que este trabajador autónomo “ha fallecido en el desarrollo de su trabajo, una situación que nos indigna y por la que exigimos a la administración una mayor contundencia para que se puedan evitar muertes de este tipo”.

Por su parte, Aurelio Martín, responsable de Salud Laboral de CCOO Córdoba, ha señalado que “estamos cansados no, indignados, esto no puede volver a suceder y tenemos que tomar cartas en el asunto. La administración tiene que coger las riendas y tiene que cambiar la ley”.

En este sentido, el responsable sindical ha hecho hincapié en que “no puede ser que siga saliendo más barato incumplir la ley que proteger a las personas trabajadoras y esto, la única que lo puede hacer es la administración, que tiene que asumir su responsabilidad”. En este caso, el fallecido era trabajador autónomo y su muerte “vuelve a poner de relieve la precariedad que existe en el mundo laboral. Los autónomos y las autónomas, para poder realizar su trabajo, lo tienen que hacer en condiciones precarias para ofrecer presupuestos más baratos y esto no puede ser”, ha remarcado Martín.

Sarmiento ha querido también poner de manifiesto que existen empresas que cuentan con empleados que no están dados de alta. “Pedimos a la administración que sean más exigentes, porque no se puede tolerar que haya empresas que tengas trabajadores que no estén dados de alta. ¿Qué sanciones se le pone a este tipo de empresas? ¿Qué indemnizaciones hay para los familiares de esos trabajadores fallecidos, que posiblemente, fruto de un ERTE o del desempleo se ven obligados a trabajar en condiciones precarias y sin estar dados de alta? Esta es una cuestión que desde los sindicatos vamos a pelear para que la legislación sea más contundente”, ha explicado el responsable de Salud Laboral de UGT Córdoba.

En esta línea, el responsable sindical de CCOO ha recordado que hace dos años se empezaron a contabilizar los accidentes de personas trabajadoras autónomas, una vieja reivindicación de los sindicatos porque “esas personas también son trabajadoras y tienen que estar en las estadísticas porque, si no, no reflejan la realidad y la realidad la estamos viendo: Tenemos una estructura comercial e industrial a la baja por el covid-19 y sin embargo la siniestralidad sigue aumentando porque las empresas quieren recuperar los beneficios rápidamente y se hace a base de sacrificar la seguridad de las personas trabajadoras, precarizando el empleo e incentivando el rendimiento de manera tal que las personas trabajadoras ponen en riesgo su vida en el trabajo”