La UCO sale del grupo de universidades transparentes españolas tras años de liderazgo

Uno de los apartados que señala el informe es que la Universidad de Córdoba cumple de manera parcial la publicación de la oferta y la demanda de grados , al no dejar constancia de los datos correspondientes al año académico 2019-2020; en este caso, aparecen los datos del ejercicio académico anterior. Dentro de este mismo área, también aparece de manera parcial el indicador de la evolución de la oferta y la demanda "ya que los datos no son actuales".

Al igual que en ediciones anteriores, el informe selecciona a las universidades en tres categorías: transparentes, translúcidas y opacas . En la primera categoría, se analiza un criterio cuantitativo, en el que la universidad debe cumplir al menos 40 de los 54 indicadores de transparencia, así como un criterio cualitativo; en este caso, entre los 40 indicadores de transparencia deben incluirse necesariamente dos de los indicadores relativos a la información económica: estados financieros e informe de auditoría. También aclara el informe que con independencia de la puntuación que obtenga, no se considera que una universidad es transparente si no publica sus estados financieros y el informe del auditor externo u organismo fiscalizador correspondiente.

Perfeccionamiento de las capacidades tecnológicas

Los responsables del Informe de Transparencia 2019 aseguran que la pandemia del coronavirus ha impulsado a muchas universidades a perfeccionar sus capacidades tecnológicas para atender convenientemente a sus principales grupos de interés: alumnos, personal docente y administrativo. A su juicio, el virus ha contribuido a situar en primera fila la presencia online de las universidades, hasta el punto de que ya no tiene sentido hablar de la web de las universidades, sino de las universidades en la web. Aunque nadie pueda anticipar cuál será el futuro modelo de impartir docencia en las instituciones universitarias tras la pandemia, subrayan que "la crisis de la covid-19 ha contribuido a impulsar significativamente la transparencia online de las universidades públicas". Además, apuntan que las diferencias existentes entre las universidades se deben en gran parte a la falta de actualización de los datos. "No se trata de que las universidades no revelen determinada información, sino a que esta no siempre se encuentra actualizada de acuerdo con los criterios fijados" en el informe, razón que explica el descenso que han podido experimentar este año algunas universidades con respecto al estudio anterior.