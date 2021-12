¿Suspenderán la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba? El alcalde espera que el Gobierno central tome las medidas

"Tenemos todos los escenarios contemplados, si se nos dice que hay que ir a otro modelo, estamos preparados y si se nos dice que se cancela, se cancelará", es la respuesta del alcalde de Córdoba, José María Bellido, sobre la celebración de la Cabalgata de los Reyes Magos de este 2022, aunque espera que sea el Gobierno central, tras la reunión que mantiene este miércoles con las comunidades autónomas, el que tome las decisiones y las "medidas comunes" para frenar la expansión de esta sexta ola.

Ese "otro modelo" podría ser el que ya se probó este año en la capital cordobesa, con una Cabalgata en globos aerostáticos que se celebró en la tarde del 5 de enero tras la suspensión de la tradicional. Sin embargo, el alcalde ha expresado que "no tiene sentido que cada municipio adopte medidas sin pauta común" y considera que "para los eventos principales queda tiempo, no hay urgencia", aunque la Nochevieja estará aquí en apenas nueve días y para el día de Reyes quedan dos semanas.

"Lo primero es la salud y haremos lo que se nos recomiende, ni más, ni menos, si se toman medidas las cumpliremos a rajatabla para prevalecer la salud", ha sugerido el alcalde, que reconoce que "las cifras son terribles y ha habido una auténtica explosión" de la pandemia.

Ante las preguntas sobre suspender las próximas actividades, el alcalde ha insistido en que "nosotros en la ciudad podemos poner toda la voluntad del mundo, todo el sentido común para las medidas, pero no tenemos epidemiólogos ni expertos" que marquen las pautas para frenar la ola del ómicron, ha afirmado el alcalde, que espera que "nos digan claro, si no hay pautas comunes nosotros seremos responsables, pero no quiero imaginarme que hay una reunión y se nos diga que haga cada uno lo que crea conveniente".

Bellido no ha querido "entrar en un debate de lo que yo como alcalde considero más oportuno, francamente prefiero ponernos en las manos de los que saben, si hay que reducir aforos se hace y si se tienen que eliminar eventos, se eliminan, pero no estamos para improvisar", ha destacado, al tiempo que ha aclarado que si desde el Gobierno central no marcan pautas "tomaremos decisiones porque no somos unos irresponsables".

Con las cifras de hoy, la tradicional fiesta de fin de año que se celebra en las Tendillas peligra, pero "las garantías para su celebración las dicen las autoridades sanitarias, no voy a entrar en el juego de decir cuál es la decisión acertada", ha insistido el regidor cordobés.

El llamamiento a la responsabilidad que suele hacer el alcalde lo considera ahora "innecesario" porque "todo el mundo está tomando medidas en su entorno cercano" como restringiendo las salidas o tomando medidas para celebrar las reuniones familiares, aunque sí ha hecho un llamamiento a "mantener la calma".