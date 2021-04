Sufridores

La verdad es como es, que no la podemos negar, que el Córdoba, sobre todo en los últimos años, nos da más penas que alegrías, y que si uno repasa los años de aficionado, hemos sufrido más que disfrutado, es verdad, pero por eso mismo cuando nos toca disfrutar, lo disfrutamos tanto y tanto, es una locura. Es normal que pase, que como se da poco, lo celebramos a conciencia, nada de lo que extrañarse.

Aún así, no se me ocurre cambiar de equipo y siempre con esos colores, que eso lo tengo más claro que el agua, eso por encima de todo. La pena es que, teniendo tan buena afición como tiene, que eso es así, que es de las mejores de España, y puede que me quede corto, pero vaya tela los directivos que ha tenido, que vaya colección que ha pasado ya por el palco, que tenemos para hacer un buen álbum. Esa es la pena, para qué nos vamos a engañar, que en los últimos años los presidentes no han estado a la altura ni de la ciudad, ni de la afición ni del equipo. Y si los que mandan no dan la talla y no están capacitados, pues eso, que luego pasa lo que pasa.

Y digamos lo que digamos, aunque aún tengamos posibilidades, remotas, pero posibilidades, lo de esta temporada está siendo un desastre, porque un equipo de la categoría del Córdoba tiene que ofrecer otra imagen en una división como la que está. Y lo siento, eso no me lo puede discutir nadie, porque no hay otra verdad. Esperemos que la temporada que viene tengamos otra cosa y nos toque celebrar algo bueno o medio bueno, pero lo que sea.

Los que dieron el otro día un paso de gigante son los del Córdoba Futsal, que no nos olvidemos que juegan en Primera, con algunos de los mejores equipos y jugadores del mundo, que eso hay que decirlo y recordarlo siempre que parece que algunos no lo saben o no lo quieren saber. Eso del Córdoba pequeñito, nada, que ya quisiera el “grande” codearse con los equipos que se codean los chavales del equipo de José Román. Eso sí que es un presidente, pero de los buenos, y de Córdoba de toda la vida, y hasta del barrio, que se le nota.

Hablando del barrio, el otro día presentaron Los Patios que se van a poder visitar desde el próximo día 3 de mayo, que al final lo vamos a celebrar, de aquella manera, con restricciones, pero vamos a tener. Todo lo explicaba mi Día de maravilla, que por lo visto por el móvil puedes hacer no sé qué para que no haya tantas colas y tanta gente. En fin, que sea lo que tenga que ser, pero que nos llevemos una alegría, y si es grande mejor.