Sorpresa de Fernando Romay a un niño hospitalizado en el Reina Sofía de Córdoba por su cumpleaños

El Hospital Universitario Reina Sofía ha recibido este fin de semana la visita del exjugador de baloncesto Fernando Romay, que viajaba hasta Córdoba para darle una sorpresa con motivo de su cumpleaños a un niño hospitalizado que es muy fan del gallego. A su paso por el centro, Romay también pudo conocer uno de los programas estrella del hospital como es el de la donación y trasplante de órganos y tejidos.

Sin pensarlo dos veces, este deportista mítico del baloncesto español accedió a sumarse a la campaña de promoción de la donación para seguir manteniendo vivo el mensaje Regala Vida, Dona Órganos, lema de esta estrategia.

Tras bromear con la talla de la camiseta, Fernando Romay fue explícito en su mensaje “sé generoso hasta cuando no estés. Para qué te los vas a llevar si no te valen para nada. Déjalos aquí y alguien se aprovechará”, aludiendo así a la importancia de donar tus órganos y tejidos cuando no existan alternativas para seguir viviendo.

Esta acción se enmarca en la campaña de promoción que el Hospital Universitario Reina Sofía mantiene activa durante todo el año con el objetivo de que la sociedad reflexione sobre este tema y tenga tomada una decisión llegado el momento. La adhesión de personajes públicos como Fernando Romay ayudan a extender este mensaje y acercar la reflexión al ámbito familiar.

El coordinador de trasplantes del hospital, José María Dueñas, y el director médico, Francisco Triviño, acompañaron a Romay durante su visita al hospital en la tarde del viernes, que provocó el entusiasmo de los profesionales sanitarios y, sobre todo, un momento inolvidable para este paciente pediátrico que juega como alero y cuya pasión por el baloncesto hizo que la Federación Andaluza propiciara la sorpresa.